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Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон

Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 19'     0:2 Мбаппе – 22'     0:3 Дембеле – 60'     1:3 Бамба – 73'     1:4 Мбаппе – 90'    

В матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:1), Мбаппе забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, французский нападающий забил 43-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах и установил рекорд по этому показателю.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Гавром». Матч состоится 27 апреля в Париже, начало 22:00 мск.

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