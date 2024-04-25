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Гендиректор «Атлетико» рассказал, как относится к созданию Суперлиги

Гендиректор «Атлетико» рассказал, как относится к созданию Суперлиги
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Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин в ходе заседания Ассоциации европейских клубов (ECA) высказался о создании Европейской Суперлиги.

«Здесь, на подобных заседаниях, мы много говорим о Суперлиге, но за пределами Испании Суперлига мертва. Для чего нужны ECA, УЕФА и европейские лиги? Они защищают соревновательную структуру. Если закрыть соревнования для ряда клубов, это разрушит мечты многих людей», – приводит слова Хиля Mundo Deportivo.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, и Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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