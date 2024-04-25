«Кого боялся Семак?» Бубнов — о составе «Зенита» на матч с «Рубином»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе санкт-петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча прошла вчера, 24 апреля, в Санкт-Петербурге. «Рубин» неожиданно выиграл со счётом 2:0. В составе казанцев отличились нападающий Мирлинд Даку и защитник Александр Мартынович.

«Непонятно, от кого собирался обороняться Сергей Богданович [Семак], выпуская столько защитников. Кого он боялся? Плюс в центре поля вышел Барриос, который сильно тяготеет к оборонительным действиям. Он один из лучших в РПЛ в этом плане, но с точки зрения созидания слабоват. Пять игроков оборонительного плана — это перебор.

Почему не выпустить с первых минут Кассьерру и Сергеева вместе? Российский форвард в последнее время растерял голевое чутьё из-за того, что ему отводят слишком мало игрового времени. Непонятно, как при таком раскладе вскрывать команду, в которой 10 игроков обороняются большую часть встречи», — приводит слова Бубнова Sportbox.