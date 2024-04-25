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Тренер «Спартака» Слишкович: конечно, никакой бог не помогал Абаскалю выбирать состав

Тренер «Спартака» Слишкович: конечно, никакой бог не помогал Абаскалю выбирать состав
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о том, как бывший наставник красно-белых Гильермо Абаскаль выбирал стартовый состав на матчи.

— Абаскаль, говорил, что состав ему помогает выбирать бог. А вам?

— Думаю, это была реакция на статьи журналистов. Конечно, никакой бог не помогал Абаскалю с составом. Решал только он», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 25 апреля, состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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