Жоау Канселу начал получать угрозы после матча 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу стал в большом количестве получать угрозы после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), в котором после его нарушения в ворота сине-гранатовых был назначен пенальти.

«В моих социальных сетях появляются комментарии, в которых желают смерти моей ещё не родившейся дочери. Конечно, они не скажут мне это в лицо, потому что у них будут проблемы, но в комментариях говорят всё что угодно.

Они оскорбляют мою жену, будущую дочь. Сегодня мир жесток, и вы должны знать, как с этим справляться. Желать смерти ребёнку — очень серьёзное дело. Пусть меня критикуют как игрока, но не говорят о моей семье. Пусть говорят обо мне как об игроке, но не как о личности», — приводит слова Канселу Sport.es.

Напомним, Канселу нарушил правила в штрафной на вингере «ПСЖ» Усмане Дембеле. Эпизод произошёл на 59-й минуте встречи.