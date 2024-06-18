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Влашич высказался о травме, из-за которой покинул расположение сборной Хорватии

Влашич высказался о травме, из-за которой покинул расположение сборной Хорватии
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, прокомментировал свою травму, из-за которой игрок покинул расположение национальной команды и не выступит на чемпионате Европы — 2024.

«Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал всё возможное, чтобы быть готовым, и хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду и уверен, что они добьются успеха. Я буду их самым большим болельщиком!» — приводит слова Влашича пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Влашич выступал за московский ПФК ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего отправился в лондонский «Вест Хэм». Сейчас хорват играет за «Торино».

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