Влашич покинул расположение Хорватии из-за травмы, на Евро-2024 Никола больше не сыграет

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич покинул расположение национальной команды из-за полученной мышечной травмы. На Евро-2024 хавбек больше не сыграет, сообщает пресс-служба хорватов.

Напомним, Влашич попал в заявку сборной Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании (0:3), но на поле не появился. В следующем матче хорваты сыграют с Албанией, а в последней игре группового этапа встретятся со сборной Италии.

Евро-2024 проводится этим летом в Германии. Матчи турнира проходят на 10 стадионах в 10 городах. Завершится чемпионат Европы 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, обыгравшая в финале Англию на лондонском стадионе «Уэмбли».