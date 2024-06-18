Гурули: из-за выхода сборной Грузии на Евро билеты на самолёты стали очень дорогими

Бывший футболист «Динамо» Тбилиси, «Гавра» и «Дюнкерка» Гия Гурули посетовал на то, что билеты на самолёт из Грузии в Германию подорожали в связи с выходом национальной команды на Евро-2024.

«В Грузии теперь не будут говорить о политике, будут говорить только о футболе. Я живу во Франции, поэтому не могу сказать, как живёт сейчас Грузия. Но все знакомые хотят приехать на Евро-2024, чтобы поддержать сборную. Однако все билеты на самолёты подорожали, потому что знали, что Грузия прошла на этот турнир. В связи с этим все билеты стали очень дорогими», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.