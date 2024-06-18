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Месси назвал имя игрока, на которого больше всего злился во время матчей

Месси назвал имя игрока, на которого больше всего злился во время матчей
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, ранее выступавший за «Барселону», назвал имя футболиста, на которого он больше всего злился во время матчей.

«С Серхио Рамосом у нас было много ссор. Он был тем игроком, на которого я больше всего злился. После этого мы стали товарищами по команде, но в «эль класико» мы всегда ругались. Матчи «эль класико» были очень напряжёнными», — приводит слова Месси AS.

Напомним, Серхио Рамос на протяжении длительного времени выступал за мадридский «Реал». Позднее Рамос и Месси стали одноклубниками в «ПСЖ».

Напомним, Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За этот период аргентинский футболист принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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