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«Манчестер Юнайтед» в восьмой раз подряд начнёт сезон АПЛ с домашнего матча

«Манчестер Юнайтед» в восьмой раз подряд начнёт сезон АПЛ с домашнего матча
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«Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которая в восьмой раз подряд начнёт сезон английской Премьер-лиги с домашнего матча. Об этом сообщает Opta.

В 1-м туре АПЛ сезона-2024/2025 «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Фулхэмом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 16 августа. Отметим, что последний тур чемпионата Англии состоится 25 мая 2025 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. Подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага набрали 60 очков. Первое место в чемпионате Англии сезона-2023/2024 занял «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко и опередили ставший вторым «Арсенал» на два очка.

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