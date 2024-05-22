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Экс-кандидат в президенты России встал на защиту игрока «Рубина» Безрукова

Экс-кандидат в президенты России встал на защиту игрока «Рубина» Безрукова
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Экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков высказался о ситуации вокруг игрока казанского «Рубина» Руслана Безрукова.

«Сейчас политика наступает на все виды спорта, и становится от этого только хуже.

Свежий пример — скандал вокруг футболиста Руслана Безрукова. После победы над «Зенитом» полузащитник «Рубина» пошутил, что ждёт «денежки на карту» от «Краснодара».

Шутку не понял депутат Николай Новичков и написал запрос в Генпрокуратуру, чтобы футболиста проверили на коррупцию. Но этого показалось мало. Новичков предложил футболистам, которые любят шутки, сменить профессию на комиков.

По-моему, куда правильнее ограничить возможность писать в Генпрокуратуру по любому поводу. Именно про это мой законопроект против серийных доносчиков, которые любят придираться к чужим словам и внешности», – написал Даванков в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике. После этого депутат Госдумы Николай Новичков обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проведении расследования в отношении Руслана Безрукова. По мнению парламентария, в шутке полузащитника «Рубина» про «денежки» присутствуют признаки коррупционной составляющей.

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