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Венсан Компани станет главным тренером «Баварии» — The Telegraph

Венсан Компани станет главным тренером «Баварии» — The Telegraph
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани продолжит карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в ближайшее время Венсан Компани станет главным тренером «Баварии». Мюнхенский клуб достиг принципиальной договорённости с бельгийцем.

Ранее сообщалось, что «Баварии» нравится тот факт, что Компани работал в штабе у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», у которого бельгиец научился многим навыкам.

Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он тренировал «Андерлехт».

Напомним, на прошлой неделе немецкий тренер Томас Тухель объявил об уходе с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании сезона.

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