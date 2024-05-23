Миранчук — первый российский игрок с 2016 года, выигравший еврокубок

Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Таким образом, Алексей Миранчук — первый российский игрок с 2016 года, выигравший еврокубок.

Денис Черышев считается победителем ЛЧ-2015/2016, хотя не был в заявке на финал. В сумме Денис сыграл 38 минут в трёх матчах в группе в том сезоне еврокубка.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.