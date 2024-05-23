Стало известно, когда «Бавария» объявит о назначении Компани на пост главного тренера

Руководство мюнхенской «Баварии» достигло устного соглашения с главным тренером английского «Бёрнли» Венсаном Компани, сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети X (ранее TwItter).

По сведению источника, с тренером согласовали контракт сроком до 2028 года. Теперь «Баварии» осталось договориться о переходе Компани с «Бёрнли». Ожидается, что к концу этой недели мюнхенцы решат все вопросы и объявят о назначении Венсана Компании на пост главного тренера команды.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19 место по итогам минувшего сезона-2023/2024 Английской Премьер-Лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

Напомним, на прошлой неделе немецкий тренер Томас Тухель объявил об уходе с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании сезона.