Помните, как 8 лет назад «Зенит» выкинул «Динамо» в Первую лигу? В этом им помог «Спартак»

«Динамо» близко к тому, чтобы прервать гегемонию «Зенита», выигрывавшего последние пять чемпионатов России. Сегодня уже не верится, что ещё несколько лет назад столичные бело-голубые играли в ФНЛ. А отправили московскую команду туда как раз петербуржцы. В мае 2016 года динамовские болельщики и игроки испытывали совсем другие чувства, нежели в мае 2024-го. Тогда после крупного поражения от «Зенита» (0:3) легендарный клуб впервые в своей истории выбыл из элиты.

По именам в тот печальный день у «Динамо» была на поле вполне боеспособная команда. Владимир Габулов – в воротах. Дмитрий Живоглядов, Себастьян Хольмен, Виталий Дьяков и Андрей Ещенко – в обороне. Игорь Денисов, Антон Соснин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Александр Ташаев – в полузащите. Фатос Бечирай – в нападении. Забавно, что трое из них были воспитанниками «Зенита», а ещё трое позже перешли в «Спартак». Другой любопытный факт: на скамейке запасных у «Динамо» находились голкиперы Антон Шунин и Игорь Лещук, которые до сих пор в команде.

Перед последним туром «Динамо» занимало 14-е место – имело 25 очков, как и находившийся на 13-й позиции «Анжи». Из зоны вылета в пропасть испуганно глядели «Уфа» и «Мордовия», у которых было по 24 очка. Динамовцы остались бы в элите даже в случае собственного поражения, если бы помогли другие московские команды: требовалась победа «Локомотива» над «Мордовией» и «Спартака» над «Уфой». Железнодорожники подсобили, разгромив дома саранчан – 3:0. А вот спартаковцы не протянули руку помощи принципиальному сопернику и уступили в Уфе со счётом 1:3. «Анжи» хватило нулевой ничьей в Самаре.

«Зенит» финишировал третьим и уже не мог догнать ЦСКА и «Ростов», которые, помимо медалей, получили две заготовленные для России путёвки в Лигу чемпионов. Матч с «Динамо» был прощальным для главного тренера Андре Виллаш-Боаша – португалец заранее объявил об уходе из петербургского клуба. Несмотря на проигранную борьбу за чемпионский титул, провожали Виллаш-Боаша тепло. В сезоне-2015/2016 его команда подарила Санкт-Петербургу яркую Лигу чемпионов (пять побед в первых пяти турах на групповом этапе), а годом ранее АВБ уже брал золото. Зенитовские фанаты аплодировали Виллаш-Боашу по окончании игры и за то, что он отправил в ФНЛ «Динамо»: отношения у болельщиков команд максимально недружелюбные.

«Динамо» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В решающей игре сезона на «Арене Химки», которая собрала 12 407 зрителей, «Динамо» создало только один голевой момент, но продержалось целый час. После этого «Зенит» двумя точными ударами за три минуты отправил соперника в нокаут. Проводивший первый сезон в составе сине-бело-голубых Артём Дзюба сначала забил сам с передачи Олега Шатова, а потом ассистировал Александру Кокорину. Экс-динамовец вместе с Юрием Жирковым и Артуром Юсуповым добивал свою бывшую команду – злая ирония футбола. Закончилось всё пенальти, реализованным на 90+2-й минуте Доменико Кришито.

Как только завершился тот матч, экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев, отправленный в отставку за три тура до финиша, признался:

«Это самый чёрный день, наверное, даже не в году, а во всей моей футбольной жизни. «Динамо» никогда не вылетало. Я как тренер несу ответственность за результат. Не хочется ни на кого перекладывать вину. Понятно, что виноват. Но ощущения двоякие. За три тура до конца чемпионата мы, считаю, могли исправить ситуацию».

Теперь, восемь лет спустя, Кобелев немного по-иному говорит о случившемся в 2016 году:

«За три игры до конца снимать тренера – это один из вариантов, который я не понял. Я ответственности и с себя не снимаю, но не считаю, что виноват один я. На меня одного повесить это тоже не получится».

Кобелев был отправлен в отставку после крупного поражения в дерби от «Спартака» (0:3) в 27-м туре. Тогда «Динамо» ещё находилось в пяти очках от зоны вылета, однако безвыигрышная серия достигла шести матчей. На последние три тура поставили тренера молодёжной команды Сергея Чикишева, и все три встречи завершились поражениями – от «Ростова» (1:3 дома), «Кубани» (0:1 в гостях) и «Зенита». Но что мог поменять новый главный?

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кошмарный в целом сезон пришёл к логичному финалу. Изначально руководство нацеливало игроков на попадание в тройку призёров и победу в Кубке России. Бюджет «Динамо» оценивался в $ 55 млн. Тем не менее, несмотря на возможности клуба, проблемы сыпались на команду одна за другой.

Летом 2015 года стало известно, что УЕФА отстранил «Динамо» от участия в Лиге Европы из-за нарушений бело-голубыми правил финансового фэйр-плей. Спонсорский контракт московского клуба не соответствовал рыночным условиям, а доля зарплат футболистов в бюджете превысила максимально допустимые 70%. «Динамо» сокращало зарплаты, расставалось с высокооплачиваемыми звёздами. На замену либо подписывали новичков менее высокого уровня, либо поднимали в основу собственную молодёжь. Например, в зимнее трансферное окно пришли Ещенко, Хольмен, Бечирай и хавбек сборной Беларуси Станислав Драгун.

В июле 2015-го ушёл главный тренер Станислав Черчесов, с которым команда попала в топ-4 и выдала запоминающийся сезон в Лиге Европы с шестью победами в шести матчах группового этапа. Его на фоне всех изменений в клубе внезапно поменяли на Кобелева, ранее назначенного спортивным директором «Динамо». Кобелев просил об усилении, а команда только теряла классных игроков. Катастрофа медленно приближалась. Если после семи туров бело-голубые делили пятое место по набранным очками, то на зимний перерыв ушли уже 11-ми. А на финише потерпели восемь поражений в девяти матчах.

Об эмоциях того майского дня 2016-го вспоминал Шунин – только он да ни разу не сыгравший Лещук остались из команды восьмилетней давности.

«Команда выходит, бьётся, старается, но ничего не получается. «Зенит» забивает первый, второй, третий.… И ты чувствуешь полнейшее бессилие. Это ужасное чувство, никому его не пожелаю. После игры не хотелось выходить на улицу, хотелось исчезнуть, провалиться».

Но на следующий год «Динамо» с Шуниным стало чемпионом ФНЛ. Антон сыграл больше всех минут в победном сезоне-2016/2017. Пожалуй, в сегодняшнем составе бело-голубых голкипер как никто заслуживает золота – за верность клубу.

«Динамо» осталось только не проиграть «Краснодару». Не сломаться психологически под давлением, как восемь лет назад в матче с командой Виллаш-Боаша. Отнять у «Зенита» чемпионский титул – это будет лучший реванш для бело-голубых.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Спорт-экспресса» и Sports.ru.