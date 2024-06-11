Вы удивитесь одной из команд в рейтинге!

Кто из топ-клубов отправил на Евро больше всего игроков? «Реал» — лишь третий

Сборные объявили окончательные составы на Евро-2024. Турнир стартует уже очень скоро – 14 июня. Самое время ещё раз изучить окончательные составы и посчитать: а какие клубы отправили в сборные наибольшее представительство? Ниже – топ-10 команд.

1-2-е место: «Манчестер Сити» — 13 игроков

Фил Фоден Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вызванные футболисты: Фил Фоден, Джон Стоунз, Кайл Уолкер (все — Англия), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Матеус Нунес (все – Португалия), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (оба – Бельгия), Йошко Гвардиол, Матео Ковачич (оба — Хорватия), Родри (Испания), Мануэль Аканджи (Швейцария), Натан Аке (Нидерланды).

Неудивительно, что один из сильнейших клубов мира отправил на Евро половину состава. Больше всего игроков «Сити» — в Англии и Португалии (по три). Хотя в составе англичан ещё находился Джек Грилиш, но тренер Гарет Саутгейт отцепил его из окончательной заявки.

1-2-е место: «Интер» — 13 игроков

Алессандро Бастони Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Вызванные футболисты: Николо Барелла, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Давиде Фраттези, Маттео Дармиан (все – Италия), Бенжамен Павар, Маркус Тюрам (оба – Франция), Хакан Чалханоглу (Турция), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — Нидерланды), Кристьян Аслани (Албания), Ян Зоммер (Швейцария), Марко Арнаутович (Австрия).

Действующий чемпион Италии и финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов отправил футболистов сразу в семь сборных. Больше всего игроков – в итальянской национальной команде (5).

3-5-е место: «Реал» Мадрид — 12 игроков

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

Вызванные футболисты: Даниэль Карвахаль, Хоселу, Начо Фернандес (все – Испания) Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди (все – Франция), Антонио Рюдигер, Тони Кроос (оба – Германия), Джуд Беллингем (Англия), Андрей Лунин (Украина), Лука Модрич (Хорватия), Арда Гюлер (Турция).

Победитель ЛЧ-2023/2024 делегировал на Евро-2024 12 футболистов. Велика вероятность, что кто-то вернётся в Мадрид в статусе чемпиона Европы. Игроки «Реала» представляют четыре фаворита турнира: сборные Испании, Франции, Германии и Англии. Плюс есть Лука Модрич из Хорватии, которая всегда может удивить.

3-5-е место: «Барселона» — 12 игроков

Педри Фото: Rafa Babot/Getty Images

Вызванные футболисты: Ламин Ямал, Педри, Фермин Лопес, Ферран Торрес (все – Испания), Жоау Феликс, Жоау Канселу (оба – Португалия), Френки де Йонг (Нидерланды), Жюль Кунде (Франция), Андреас Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген, Илкай Гюндоган (оба — Германия), Роберт Левандовски (Польша).

«Барселону» на Евро-2024 также представят 12 игроков. Хотя не все принадлежат каталонцам на полноценной основе: Жоау Феликс и Жоау Канселу находятся в клубе в аренде. Но, вероятно, оба продолжат выступление за «Барсу» в сезоне-2024/2025.

3-5-е место: «ПСЖ» — 12 игроков

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Вызванные футболисты: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани, Брэдли Баркола, Уоррен Заир-Эмери (все – Франция), Нуну Мендеш, Витинья, Гонсалу Рамуш, Данилу Перейра (все – Португалия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Фабиан Руис (Испания), Милан Шкриньяр (Словакия).

Сразу пять футболистов «ПСЖ» сыграют за сборную Франции. Хотя Килиан Мбаппе де-факто является игроком «Реала» (его контракт с парижанами действует до конца июня). Но на Евро-2024 он ещё едет в статусе форварда «ПСЖ». Удивляют сразу четыре представителя сборной Португалии.

6-7-е место: «Бавария» — 11 игроков

Йозуа Киммих Фото: Getty Images

Вызванные футболисты: Джамал Мусиала, Лерой Зане, Йозуа Киммих, Александар Павлович, Томас Мюллер, Мануэль Нойер (все – Германия), Кингсли Коман, Деотшанкюль Юпамекано (оба – Франция), Гарри Кейн (Англия), Маттейс де Лигт (Нидерланды), Конрад Лаймер (Австрия).

Главный клуб Германии отправил в сборную сразу шесть футболистов. Всё логично. Удивляет присутствие молодого Александара Павловича, а Мусиала, Киммих, Зане и Нойер наверняка станут важнейшими игроками сборной. Томас Мюллер всегда полезен со скамейки.

6-7-е место: «РБ Лейпциг» — 11 игроков

Хави Симмонс Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Вызванные футболисты: Давид Раум, Бенджамин Хенрихс (оба – Германия), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – Австрия), Вилли Орбан, Петер Гулачи (оба – Венгрия), Хави Симонс (Нидерланды), Луа Опенда (Бельгия), Беньямин Шешко (Словения), Юссуф Поульсен (Дания), Дани Ольмо (Испания).

Сразу в восемь сборных отправились футболисты «РБ Лейпциг». Хотя Хави Симонс находится в Лейпциге в аренде из «ПСЖ», такое разнообразие поражает.

8-9-е место: «Арсенал» — 10 игроков

Деклан Райс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вызванные футболисты: Букайо Сака, Деклан Райс, Аарон Рамсдейл (все – Англия), Вильям Салиба (Франция), Александр Зинченко (Украина), Кай Хаверц (Германия), Леандро Троссард (Бельгия), Давид Райя (Испания), Жоржиньо (Италия), Якуб Кивёр (Польша).

Велика вероятность, что «Арсенал» по итогам Евро-2024 получит чемпиона в своём составе. Англия, Франция, Германия, Италия, Испания, Бельгия – сколько же крутых сборников у лондонцев!

8-9-е место: «Байер» — 10 игроков

Флориан Вирц Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вызванные футболисты: Флориан Вирц, Жонатан Та, Роберт Андрих (все – Германия), Патрик Шик, Матей Коварж, Адам Гложек (все – Чехия), Гранит Джака (Швейцария), Алехандро Гримальдо (Испания), Йосип Станишич (Хорватия), Жереми Фримпонг (Нидерланды).

В Леверкузене любят чехов? На Евро-2024 за Чехию сыграют сразу три игрока из «Байера». Столько же команда делегировала в сборную Германии. Интересно, что почти все игроки «Байера» наверняка станут основными футболистами в своих командах.

10-13-е место: «Ливерпуль» — 9 игроков

Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

Вызванные футболисты: Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес (оба – Англия), Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все – Нидерланды), Доминик Собослаи (Венгрия), Диогу Жота (Португалия), Эндрю Робертсон (Шотландия), Ибраима Конате (Франция).

«Ливерпуль» отправил на Евро-2024 больше голландцев, чем англичан, потому что Кёртиса Джонса и Джарелла Куансу отцепили из итоговой заявки сборной Англии. В основе «Ливерпуля» играют футболисты с разных континентов (Алисон, Ватару Эндо, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах). Поэтому представительство на Евро-2024 не такое большое, как, например, у «Манчестер Сити».

10-13-е место: «Ювентус» — 9 игроков

Фредерико Кьеза Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Вызванные футболисты: Федерико Кьеза, Федерико Гатти, Николо Фаджоли, Андреа Камбьязо (все – Италия), Филип Костич, Душан Влахович (оба – Сербия), Адриен Рабьо (Франция), Кенан Йилдиз (Турция), Войцех Щенсны (Польша).

«Интер» отправил в сборную Италии больше футболистов, чем «Ювентус». Туринцы потеряли статус главного клуба для национальной команды. Стоит учитывать, что защитник «Интера» Франческо Ачерби получил травму, из-за чего в списке сборной его заменил Федерико Гатти. В общем, из «Ювентуса» на Евро-2024 едут девять игроков, но далеко не все будут основными в своих сборных.

10-13-е место: «Рома» — 9 игроков

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Вызванные футболисты: Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Стефан Эль-Шаарави (все – Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Расмус Кристенсен (Дания), Руй Патрисиу (Португалия), Зеки Челик (Турция), Никола Залевски (Польша).

«Рома» отправляет на Евро-2024 сразу девять игроков. Но вряд ли все будут основными в своих сборных. Наверное, наибольшие шансы на старт у Ромелу Лукаку, Расмуса Кристенсена (оба – в аренде в «Роме») и Николы Залевски.

10-13-е место: «Славия» — 9 игроков

Давид Зима Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Вызванные футболисты: Матей Юрасек, Моймир Хитил, Томаш Вичек, Давид Зима, Индржих Станек, Давид Доудера, Лукаш Провод, Томаш Голеш, Иван Шранц (все – Чехия).

Удивительно, но «Славия» попала в топ-10. Клуб из Праги делегировал наибольшее число футболистов в одну сборную: сразу девять игроков «Славии» (самого успешного чешского клуба прямо сейчас) сыграют за Чехию на Евро-2024.