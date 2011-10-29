Дзюба: Тарасов и Игнатьев обещали "порвать" "Спартак". Я сказал: "Ни за что!"

Нападающий московского «Спартака» Артём Дзюба высказался относительно предстоящего матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

«Недавно пересекались в компании с Тарасовым и Игнатьевым. Они обещали „порвать“ нас. Я сказал: „Ни за что!“ В общем, чувствую, будет битва!

Сычёв молодец. Его сколько уже хоронят, а он всё оживает! Сейчас опять вот забивать начал.

Но я всё-таки лидерами „Локо“ назвал бы Майкона, Глушакова, Гильерме и защитников. Здорово команда в обороне действует», — цитирует форварда Sovsport.ru.