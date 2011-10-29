Дзюба: Тарасов и Игнатьев обещали "порвать" "Спартак". Я сказал: "Ни за что!"
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Артём Дзюба высказался относительно предстоящего матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».
«Недавно пересекались в компании с Тарасовым и Игнатьевым. Они обещали „порвать“ нас. Я сказал: „Ни за что!“ В общем, чувствую, будет битва!
Сычёв молодец. Его сколько уже хоронят, а он всё оживает! Сейчас опять вот забивать начал.
Но я всё-таки лидерами „Локо“ назвал бы Майкона, Глушакова, Гильерме и защитников. Здорово команда в обороне действует», — цитирует форварда Sovsport.ru.
Комментарии
- 10 августа 2022
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:38
-
11:21
-
11:19
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:23
-
10:20
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:30
-
08:17
-
07:44
-
07:23
-
07:05
-
06:33
-
06:15
-
06:03
Партнерский контент