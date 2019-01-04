США – фавориты или притворяются? Что нужно знать о сопернике сборной России

Четвертьфинал МЧМ-2019 с командой Словакии для сборной России сложился максимально легко, завершившись разгромной победой со счётом 8:3. Теперь начинается настоящая рубка за медали, и в полуфинале подопечных Валерия Брагина ждёт сборная США.

Плей-офф МЧМ-2019

Состав

Пятеро игроков нынешней сборной США выиграли бронзу МЧМ-2018 – Майкл Андерсон, Куинн Хьюз, Дилан Самберг, Джош Норрис и Райан Пилинг. 11 человек в одно время выступали за сборную команду в USHL в рамках Программы развития хоккеистов США. Вместе они уже прошли Мировой Кубок вызова U17, два юниорских чемпионата мира (и в 2017 году выиграли золото), то есть в команде все друг друга хорошо знают и много поиграли вместе с 16 до 18 лет.

Сейчас большинство игроков, за исключением Джека Хьюза и третьего вратаря Спенсера Найта, уже перешли на уровень повыше – в NCAA, где некоторые продолжили играть вместе (та же пара Самберг – Андерсон из команды университета Миннесота-Дулут).

На фоне остальных «студентов» выделяются только нападающие Джейсон Робертсон и Александр Хмелевски, а также вратарь Кайл Кейзер, которые сейчас играют в OHL. Всё просто – в своё время их не взяли в команду USNDP, и они уехали в канадскую лигу.

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Кого стоит опасаться

«Звёздно-полосатые» – самая бросающая команда турнира. Они стараются нагружать любого соперника бросками (не получилось перебросать только шведов), но при этом далеко не все броски таят опасность. Главная опасность США – бешеная скорость и «химия» в звеньях, которая позволяет оказываться за спинами соперника по щелчку пальцев. При этом у американцев хоть и есть ведущее звено (Фараби – Норрис – Робертсон), но результат может сделать каждое. Что и говорить, если Джек Хьюз в четвертьфинале вышел в номинально четвёртом сочетании? Этот 17-летний форвард ведёт игру и обладает отличным катанием. Голов он пока не забивал, но создаёт моменты для партнёров.

Стоит отдельно выделить Райана Пилинга – лидера гонок бомбардиров и снайперов турнира, который в пяти матчах набрал 8 (5+3) очков и сделал хет-трик в матче со Швецией. Он же, ожидаемо, один из лучших в сборной США по показателю полезности, с ним на площадке команда пропустила только один гол в равных составах (как раз со Швецией).

Тренер

Руководить молодёжной сборной США на МЧМ-2019 должен был не Майк Хастингс, а Дэвид Куинн, но буквально через месяц после объявления тренерского штаба Куинн получил предложение, от которого нельзя отказаться, – тренировать «Рейнджерс» в НХЛ. Так Хастингс из помощника тренера превратился в главного.

52-летний Хастингс имеет богатый опыт – он тренирует с 1990 года, долгое время работал в USHL, а сейчас возглавляет команду в NCAA. Помимо опыта, за эти годы он собрал внушительную коллекцию титулов. С юниорской командой «Омаха» он шесть раз выигрывал регулярный сезон, ещё трижды становился обладателем Кубка Кларка (чемпионом USHL). Его дважды признавали тренером года, а в NCAA он ушёл как самый побеждающий тренер главной юниорской лиги США. В студенческой лиге он дважды выигрывал региональный дивизион с командой университета штата Миннесота и в 2015 году был признан лучшим тренером NCAA.

С молодёжной сборной Хастингс работал в качестве помощника на МЧМ-2003 и МЧМ-2005. Оба раза «звёздно-полосатые» проигрывали в полуфиналах (в 2005 году – 2:7 с Россией), а затем и в матчах за третье место.

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Как играли до полуфинала

Американцы прошли группу без неожиданностей и даже могли прервать невероятную серию шведов, которые в групповых раундах МЧМ не проигрывали уже 12 лет. Сборная США совершила сумасшедший камбэк с 0:4 за 10 минут до конца матча и уступила только в овертайме.

Очевидно, что американцы прибавляют от матча к матчу, при этом практически не заметив отсутствия одной из своих главных звёзд – 17-летнего центра Джека Хьюза, который пропустил три матча в группе из-за травмы. Если в стартовой игре со Словакией счёт был скользким – 2:1, то затем последовал разгром Казахстана, триллер со шведами и прагматичная победа над Финляндией. В защите тоже заметен прогресс – пропустив две шайбы от Казахстана и пять – от Швеции, в последних двух матчах американцы лишь дважды позволили сопернику забить.

Расклад перед полуфиналом

«Если США не фавориты этого полуфинала, то очень убедительно притворяются ими», — написал журналист The Province Эд Виллес. С этим можно поспорить, потому что встречаются действительно два сильных соперника, и никакой недооценки американцев не будет. Наша команда на этом турнире доказала, что может обыграть любого. Подопечные Брагина действуют строго, не проваливаются в обороне (даже против канадцев), эффективно играют в неравных составах, а в формате «пять на пять» больно жалят быстрыми атаками.

Виталий Кравцов получил повреждение в середине четвертьфинала, и его отправили досматривать матч на трибуны. Брагин после игры заверил, что с ним всё в порядке, да и перед полуфиналом Кравцов тренировался, как все.

Случиться, конечно, может всё что угодно, тем более это молодёжный хоккей, но американцы для России – вполне обыгрываемый соперник. Главное, быть уверенными в себе, но не самоуверенными. Тогда всё получится.