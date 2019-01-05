«Я повёл себя плохо». Как Америка отреагировала на извинения Костина

Яркое поведение капитана сборной России Клима Костина после проигрыша американцам многим напомнило прошлогодний финал в Баффало. Тогда сборная Швеции уступила канадцам, а после награждения Лиас Андерссон в отчаянии швырнул медаль на трибуны. Об этом упомянули североамериканские СМИ.

«Жаль, что Костин не выбросил на трибуны медаль»

«Был ли бросок Костиным своего шлема столь же легендарен, как поступок шведа Лиаса Андерссона, который год назад выбросил на трибуны свою серебряную медаль? Возможно, нет. Но, возможно, Костин пошёл бы дальше шведа, будь у него в руках что-нибудь потяжелее и покрепче. Клим выглядит, как довольно сильный человек.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

После каждого матча МЧМ из команд называют тройку лучших игроков. Удивительно, но большинство хоккеистов это, похоже, абсолютно не волнует. После того, как назвали его имя, Костин не стал скрывать эмоции и рассказал всем собравшимся, что он думает по поводу обструкции в свой адрес. Он выстрелил шлемом по льду, затем подкатился и принял подарочные часы, которые быстро отдал на скамейку. Показательно, что свой Tissot он на трибуны не выкинул. Затем решил не смотреть в камеру для фотографирования. А затем завершил всё это некоторыми словами в адрес толпы, которая доставляла ему и его команде некоторые неприятности.

В общем, это хорошая попытка свергнуть Лиаса Андерссона с пъедестала. Понятно, что человек разочарован поражением и отсутствием возможности побороться за золото. Жаль только, что никто из болельщиков не получил бесплатную медаль», — саркастически заметил Стэн Темминг из Yahoo Sports.



«Российский капитан ни капли не скрывал того, что не хотел участвовать в послематчевой церемонии. Конечно, его поступок не так плох, как вышвыривание серебряной медали на трибуны. Но этот момент «проспекту» «Сент-Луиса» определённо тяжёло будет пережить», — подчеркнул портал Bar Down.

«Не нужно извиняться, Клим!»

Тот факт, что Костин через несколько часов лично в «твиттере» принёс извинения за своё поведение, также вызвал бурную реакцию у болельщиков. Под постом Костина собралось более полутора сотен комментариев.



«Не нужно извиняться. Это страсть, это игра, которую мы хотим видеть в матчах за «Сент-Луис». У вас была отличная работа на этом турнире. Продолжайте в том же духе», — отметил в «твиттере» болельщик «Блюз» с никнеймом «Волосы Фаббри».

«Клим, в прошлом году я как-то встретила вас в зоопарке, мы с вами немного поговорили. Я поняла, что у вас есть настоящая страсть к спорту. Не теряйте её. Будьте собой. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас в свитере «Блюз», — соглашается болельщица Стефани Мишель. «Большинство людей сочувствуют вам и вашим эмоциям после матча. Выиграйте бронзу и завершите турнир на хорошей ноте», — добавил Брайан Уилсон.

«Не нужно извиняться за то, что был увлечён игрой, был в страсти момента. Это хорошо для него. Удачи в карьере», — пожелал Костину Тайсон Гильям. «В будущем это сделает из него суперзвезду. Без сарказма», — добавил болельщик Адам Кэмпбелл.

«Это так называемые фанаты на трибунах, которые орали «Бу-у», должны просить прощения. Это даже смешно. Настоящие болельщики знают цену эмоциям и страсти в игре. Этим нельзя просто так управлять, хотя тебя показывают по международному телевидению и в интернете. Зрелище того, как ты убит горем, разбило сердца многих хоккейных девушек. Cpasibo», — написала Дженнифер Нельсон.



«Канадцы тоже здесь. Хоть вы и избили мою команду, я всё ещё наслаждался эмоциями и страстью, которую вы демонстрировали», — отметил Jacek Mis. «Полный респект!», — добавил Макс Мейнвилл.



«Это было лучшее прошение прощения, чем многие официальные заявления. И гораздо меньше неправильных слов», — отметил болельщицкий «твиттер» Honky Night in Canada.

Нытьё и заговоры. Сборная России начала искать внешнего врага Брагин считает, что мы забили американцам чистый гол, а капитан говорит, что в Канаде всё всегда против России.

«Что думает об этом Овечкин?»

Впрочем, не все болельщики приняли извинения Костина. Некоторые русскоязычные пользователи «твиттера» назвали Клима плаксой. Англоязычных негативных комментариев оказалось же очень мало.



«А я лично рад, что он измазал дерьмом свою страну и проиграл. Теперь он будет готов играть на своей кровавой приставке», — злобно отметил комментатор с ником Big_G-09.



«В 2015-м на взрослом чемпионате мира сборная России ушла со льда, не дослушав канадский гимн. Остался один Овечкин. Интересно, что он думает о таком поведении Костина», — задался вопросом пользователь «твиттера» Youngam.