Старые споры о главном. Почему паузы на Евротур никак не отменить

Разговоры о том, нужны ли паузы во внутреннем чемпионате на Евротур, существуют не первый год. Разговоры усилились с созданием КХЛ. Наиболее острые полемики возникали в олимпийские сезоны – перед Играми в Ванкувере и Сочи.

После них разговоры поутихли, а после смены руководства Федерации хоккея России в 2015 году и вовсе сошли на нет. Окончательно, как тогда казалось, споры прекратились перед Олимпиадой в Пхёнчхане, на которую НХЛ отказалась отпускать игроков.

Хотим мы этого или нет, хоккей в России – это прежде всего национальная сборная, ее выступления и победы. Никакие финалы Кубка Гагарина не сравнятся по телерейтингам даже с выступлением России на групповом этапе чемпионатов мира и олимпиад.

Вчера тема вдруг возникла снова. Высказался комментатор-эксперт, бывший генеральный менеджер «Лады», «Атланта», «Кузни», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

«Конкуренцию нужно повышать вне зависимости от количества игр. А в увеличении числа матчей я не вижу ничего плохого, ведь болельщики могут чаще смотреть на любимую команду. При обсуждении этой темы нужно понимать, чего хочет лига. Если есть задача сделать сильную лигу – это одно. Если готовиться к Олимпиаде — это другое. Если мы хотим получить сильную, конкурентноспособную в маркетинговом плане лигу, надо отказаться от Евротуров и других международных соревнований посреди сезона и собирать сборную за три дня до чемпионата мира. Или же мы будем готовить сборную за два месяца до начала турнира. Речь не о том, что одно — плохо, другое — хорошо, речь о том, какие цели мы преследуем.

Например, НХЛ принимает очень непопулярные решения, отказываясь от Кубка мира и Олимпиады, потому что коммерческую составляющую они ставят во главу угла, а остальное им неважно. Надо понимать, что мы хотим сделать? Если создать сильную лигу, нужно, во-первых, больше матчей, во-вторых, расписание должно быть ритмичным, и в-третьих, нужно разработать механизмы, которые регулируют уровень команд, — потолок зарплат, драфт и так далее».

Конечно, Вайсфельд не сказал открытым текстом – «отмените Евротуры». Но тему обозначил чётко: либо лига с сентября по май без пауз на всякие там сборные, либо все для сборной, но чемпионат из-за этого у нас будет второсортный.

В невольную полемику вступил с ним Павел Буре. Легенда нашего хоккея отметил, что без сборной никуда, а игроки вырастают в мастеров именно в национальной команде, причём даже на Евротуре.

«Не думаю, что полемика насчёт важности Евротуров сегодня актуальна. Мы должны развивать все направления в нашем хоккее. Нам нужна коммерчески успешная лига и, разумеется, успехи всех сборных. Национальная команда стоит особняком. 99% граждан нашей страны ассоциируют хоккей со сборной России. И поэтому её подготовка очень важна.

Мне недавно сказали любопытные цифры: за два сезона в национальной команде на Евротурах сыграло 90 хоккеистов. Из них 34 приняли участие в чемпионатах мира. То есть больше, чем треть из тех, кто прошёл проверку. Это полностью убивает аргумент, что на Евротуре у нас играют одни, а на ЧМ – игроки НХЛ. К тому же не забывайте об Олимпиаде. В ней приняла участие сборная, целиком составленная из игроков КХЛ, и она была полностью готова к турниру.

Международные матчи выше уровнем, чем европейские чемпионаты. Все команды собирают либо сильнейших, либо перспективных игроков из клубов, поэтому скорости принятия решений на Евротурах выше. Игроки, которых часто вызывают в сборную, со временем становятся лидерами чемпионата КХЛ, даже если не попадают на чемпионат мира. Играя за сборную, попадая в систему ФХР, игрок повышает свой уровень даже на Евротуре. Если мы хотим обратиться к заокеанскому опыту, то Канадская хоккейная ассоциация, узнав, что на Олимпиаде не будет игроков НХЛ, с удовольствием воспользовалась возможностью и тоже играла на Евротуре с хоккеистами, выступающими в Европе».

В чём прав Вайсфельд?

Сильная и коммерчески успешная лига нам нужна, как воздух. КХЛ создавалась с целью стать таковой и, если не догнать НХЛ, то максимально к ней приблизиться. Три паузы во время регулярного чемпиона делают календарь прерывистым, игроки в сборной – и не только России, но и множества других отвлекаются и получают дополнительную нагрузку. Пожалуй, на этом всё. Потому что мы говорим об идеальной ситуации, где все вопросы решены сами собой.

В «регулярке» КХЛ почти не осталось интриги. Этот сезон самый скучный? До плей-офф ещё месяц, а 15 из 16 кубковых мест по сути уже определены. Почему так получается — отвечают эксперты.

В чём прав Буре?

Хотим мы этого или нет, хоккей в России – это прежде всего национальная сборная, её выступления и победы. Никакие финалы Кубка Гагарина не сравнятся по телерейтингам даже с выступлением России на групповом этапе чемпионатов мира и Олимпиад. Схожая картина и в сравнении с молодёжным чемпионатом мира.

КХЛ – это не независимая организация, существующая исключительно за счёт собственных средств, продаж от телеправ и рекламы. Бюджет лиги и клубов – это так или иначе деньги госкомпаний. Наша лига существует в системе ИИХФ, её календарь полностью синхронизирован с международным. Иными словами наша лига – часть системы российского и международного хоккея, выпав из которого, она может разом лишиться всего.

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Эксперимент с отменой пауз во время чемпионата КХЛ уже был и ничем хорошим он не закончился. В сезоне-2014/15 чемпионат не прерывался, а игроки сменялись в сборной по ходу Кубка Карьяла. В итоге это не понравилось ни клубам, ни сборной.

Итог

Предположим, ФХР и КХЛ снова пойдут на эксперимент и отменят Евротуры. К чему это приведёт?

Во-первых, практически полную потерю бюджета самой федерации. ФХР – это не бюджетная организация, как многие почему-то думают. Из бюджета она не получает ни копейки. Мы требуем от ФХР, ассоциируя её с государственной структурой, всего и сразу: побед сборных – от главной до U16, развитие и популяризацию хоккея, проведение внутренних соревнований, программы подготовки детей, строительство новых современных катков. В праве ли мы это требовать? Разумеется, раз хотим, чтобы наш хоккей развивался! Но на развитие нужны деньги, а у ФХР не так много возможностей заработать. Победы и медали дают приток детей в школы, увеличение популярности, но не прямые деньги.

Можно привести массу примеров того, как игроки растут в мастерстве после вызовов в сборную. Как ни крути, а на Евротуре уровень хоккея выше, чем, по крайней мере, в регулярном чемпионате КХЛ.

На Олимпиадах всё забирает МОК. Призовые даже за золотые медали едва покрывают бюджет на подготовку одной команды. Почти такая же картина и на ЧМ. Из рекламных поверхностей, которые федерация может продать спонсорам – только наклейки на шлем.

Единственная возможность по-настоящему предоставить спонсорам широкую площадку для рекламы – выступление не Евротурах. Особняком стоит домашний этап, где ФХР легко собирает не только полную арену Парка легенд, но и 70-тысячный стадион. Точно так же работают и другие ведущие европейские федерации. Подписывая контракт со спонсором, они дают ему возможность размещать рекламу на льду, форме, бортах, соцсетях и, конечно, ТВ. Именно на эти средства они и живут.

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Отдельным пунктом в важности международных пауз идёт спортивная подготовка. Буре привел точные цифры: разговоры о том, что мы наигрываем один состав, а не чемпионат мира везём другой, пора прекратить. 34 человека из 90 вызванных за два сезона – это больше чем 1/3. Не говоря уже о том, что при вызове в сборную сплачиваются хоккеисты, тренерский штаб вырабатывает нужную схему взаимодействий, пробуются игровые модели, выстраивается общий коллектив команды из тренеров, игроков и персонала, что имеет огромное значение.

Можно привести массу примеров того, как игроки растут в мастерстве после вызовов в сборную. Как ни крути, а на Евротуре уровень хоккея выше, чем, по крайней мере, в регулярном чемпионате КХЛ. Проверить игрока на таком уровне – уже большое дело, а повысить его мастерство, регулярно предоставляя возможность соревноваться в международных матчах – дело ещё большее.

Даже если мы разом отменим Евротур, клубы КХЛ, самые успешные представители которых отбивают лишь 15-20 процентов от своего бюджета на билетах, атрибутике и прочем, не начнут самоокупаться ни через год, ни через 10 лет.

Да, возможно, формат Евротура за более чем 20 лет существования устарел. Турнирные результаты что-то значат на настоящий момент, но подвергаются забвению уже через год. Осенью глава штаба сборной Роман Ротенберг сказал, что формат ЕХТ подвергнется реформе и, возможно, мы увидим что-то более интересное именно с точки зрения турнирной интриги.

Ну и в завершении всего скажем, что сама постановка вопроса «либо коммерчески успешная лига, либо матчи сборных» неправильна сама по себе. Даже если мы разом отменим Евротур, клубы КХЛ, самые успешные представители которых отбивают лишь 15-20 процентов от своего бюджета на билетах, атрибутике и прочем, не начнут самоокупаться ни через год, ни через 10 лет. Такова экономическая ситуация. 20-тысячных арен у нас нет, а билеты по 30-150 долларов у нас не купит никто. Ну или целую арену по такой цене в нынешних экономических условиях собрать попросту нереально.