5 реформ, которых не хватает КХЛ. Без лимита и скрытой аренды

В КХЛ, на наш взгляд, назрели перемены. Со следующего сезона в лиге было бы неплохо провести целый ряд реформ. Делимся мыслями, что необходимо менять в самое ближайшее время.

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Искоренить лимит на легионеров

Сейчас в КХЛ действует правило, которое, на мой взгляд, вредит всему российскому хоккею. Это только кажется, что лимит на легионеров несомненный плюс, гарантирующий российским игрокам место в составе. На самом деле, если более тщательно разобраться в ситуации, это в корне не так.

Сейчас в заявке команды на матч не должно быть более пяти иностранных хоккеистов. Все остальные – игроки с российскими паспортами. Такого даже близко нет в НХЛ. Лиге, к которой мы давно стремимся и которой стараемся подражать. В Северной Америке играют не паспорта, а хоккеисты. В свою очередь у нас любой средний игрок может быть спокоен: место в составе ему пусть и искусственно, но всё равно найдут. Конечно, ситуация усложнилась после сокращения «Кузни», «Лады» и «Югры», но сильно лучше не стало. В лиге по-прежнему хватает российских хоккеистов, порой не соответствующих уровню КХЛ.



Нет, никто не говорит, что нужно забивать заявки клубов исключительно второсортными иностранцами (вопрос необходимого класса, титулованности и мастерства легионера, выступающего в КХЛ, тоже надо прорабатывать), но пытаться искать пользу в лимите, а уже тем более его ужесточать точно не следует. Играть, повторимся, должны все сильнейшие, вне зависимости от гражданства и национальности.



Не надо связывать функционерам руки и заставлять их ставить россиян в состав. Только в случае отмены лимита мы получим реально сильную и конкурентоспособную лигу, а также мощных игроков для сборной. Ведь талантливый и трудолюбивый игрок всё равно вырастет в звезду. Есть Никита Гусев, Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и много других примеров. Разве бы отсутствие лимита помешало этим ребятам раскрыться? Конечно нет.



К тому же для российских клубов лимит есть, а для иностранных нет. Клубы внутри лиги играют по разным правилам, а этого вообще не должно быть в профессиональном спорте.

Запретить исключать из КХЛ российские клубы

Ещё одна наболевшая проблема, требующая скорейшего вмешательства. Уже два сезона подряд (видимо, будет и третий) из КХЛ убирают российские команды. Причём делают это согласно составляемому рейтингу. Большинству людей он непонятен. Более того, непонятен он и многим хоккейным экспертам, с которыми мне часто приходится общаться. Чудесным образом в нижней части рейтинга постоянно оказываются российские клубы. Вот и теперь три последние строчки занимают «Северсталь», «Амур» и «Адмирал».

Получается, лимит на легионеров у нас есть, то есть российских игроков мы стараемся защищать, но параллельно сами же убираем из лиги российские команды, многие из которых подарили миру талантливых хоккеистов и даже хоккейных звёзд. Страдают и болельщики, которых попросту лишают большого хоккея, насильно отправляя любоваться Высшей лигой. А вот «Куньлунь», на чьи матчи ходит по 100 человек, никто не трогает. Непостижимым образом китайский клуб регулярно находится в рейтинге выше российских команд. Практику исключения отечественных клубов из КХЛ пора прекращать, прописав это правило в регламенте. Или же в обязательном порядке брать на место сокращаемой команды другую российскую, заслужившую права играть в КХЛ и предоставившую необходимые гарантии.

Китайцы и словаки вне зоны риска. От КХЛ отрежут российский клуб Президент лиги будет настаивать на сокращении количества команд.

Запретить скрытую аренду и не разрешать аренду в принципе

В последнее время ходит много разговоров о возможном создании института аренды в КХЛ. Точнее, аренда в лиге есть уже сейчас, это секрет полишинеля, просто называется эта аренда скрытой. Но подобную лазейку из регламента нужно устранять. На ум сразу приходит история с Кириллом Семёновым, которого бывший президент «Авангарда» Владимир Шалаев отвоёвывал у «Кузни», и Сергея Зиновьева. Формально игрок принадлежал Новокузнецку, но в дело вступила пресловутая скрытая аренда.

Получается, лимит на легионеров у нас есть, то есть российских игроков мы стараемся защищать, но параллельно сами же убираем из лиги российские команды.

Если ты отдаёшь игрока в другой клуб, то права на него должны полностью переходить новой команде. Иначе сам давай этому человеку игровую практику. Против разрешения аренды в КХЛ выступают в том числе генеральные менеджеры. К примеру, Кирилл Фастовский из «Сибири» говорил буквально следующее: «Я категорический противник института аренды. В основном аренду поддерживают богатые клубы, но не только. Есть и те, у кого есть свой резон. Я считаю, что делать это не стоит. Это приведёт к ещё большему расслоению в лиге».

Фастовский: я категорически против аренды в КХЛ, нужно развивать школы

В случае введения института аренды 99% всех игроков будут сконцентрированы в четырёх-пяти командах, которые банально будут раздавать непопадающих в состав людей во временное пользование другим командам. Собственные активы бедных команд уменьшатся, смысла развивать своих игроков и поддерживать хоккейные школы будет меньше.

Убрать «раздутые» заявки команд

Согласно правовому регламенту КХЛ, в списках клуба, имеющего общую организационную и/или финансовую структуру с командой клуба ВХЛ, в любой момент времени может находиться не более 100 хоккеистов. До 25 в основной команде, до 35 — в молодёжной; до 40 — командированных в команду ВХЛ. У условного СКА две команды в МХЛ, а значит, можно иметь больше хоккеистов.



У того же СКА на двусторонних контрактах в ВХЛ Бывальцев, Дергачёв, Зуб, Зубарев, Карпов, Кручинин, Кузьменко, Рундблад, Земчёнок, Рукавишников. Из них у Карпова три матча в «Вышке», у Кручинина четыре, у Земчёнка один матч за «СКА-Неву». Остальные там просто периодически числятся, как сейчас уже упомянутый Земчёнок. То есть по сути людей на бумаге гоняют туда-обратно, чтобы обойти заявку.

Что можно реформировать в сложившейся ситуации? Если игрок на двустороннем контракте с ВХЛ, то он должен провести за аффилированный клуб определённое количество матчей в сезоне. Скажем, дали Давиду Рундбладу двусторонний контракт, пусть он сыграет матчей 10 в сезоне за «СКА-Неву». Такой шаг выглядел бы логично.

Вернуть систему перекрёстного плей-офф

Необходимо реформировать и розыгрыш плей-офф. Ещё перед стартом сезона приходится слышать много разговоров (особенно, когда речь идёт о Западной конференции), что финал уже ясен. Почти 90% экспертов ставят на серию ЦСКА – СКА, а обе команды с солидным отрывом лидируют по ходу «регулярки». Давайте говорить прямо: нынешняя система плей-офф в наших условиях приводит к тому, что зачастую получаются одинаковые пары, а это у многих обоснованно вызывает скуку.



Можно сделать систему перекрёстного плей-офф хотя бы со второго раунда, тем более эта идея для России не нова. Тогда мы бы ещё до стадии финала Кубка Гагарина могли бы увидеть интересные противостояния вроде схваток СКА с «Авангардом» или ЦСКА с «Ак Барсом». Появилась бы изюминка, улетучилась бы банальность и заезженность последних сезонов. Реформа плей-офф назрела давно, здесь главное разобраться с логистикой, включающей в себя перелёты и проживания команд. На первое место выйдет финансовый фактор.