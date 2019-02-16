Мистический гол в КХЛ. Шайба не коснулась сетки, она прошла под воротами

Разбираемся, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд Континентальной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Характер «Адмирала»

Продолжает радовать своего болельщика «Адмирал». Казалось бы, второй матч в двухматчевом противостоянии с «Салаватом Юлаевым» дальневосточный клуб может и проиграть, но ведь никто не собирается забывать о рейтинге КХЛ. «Моряки» намерены набрать максимум возможных очков, оказаться на наиболее высоком месте в турнирной таблице, да и вообще не ударить в грязь лицом перед домашней публикой. В отчётной встрече уфимцы вели 2:0. Более того, Павел Шэн отдал голевой пас, а Александр Бурмистров прервал «сухую» серию из девяти игр без очков.

Однако хозяева усилиями Коннова и Угольникова перевели игру в овертайм, а затем оказались сильнее в серии буллитов (3:2). «Адмирал» всего на очко отстаёт на Востоке от «Куньлуня». Думается, что регулярный чемпионат Владивосток закончит выше. Отметим, что на 26-й минуте матча арбитры отменили взятие ворот гостей из-за игры коньком со стороны нападающего владивостокцев Александра Мерескина.

«Амур» интересен при Гулявцеве

Похожие с «Адмиралом» задачи и у «Амура». Да, даже теоретических шансов на плей-офф у «тигров» нет. По идее, нет и мотивации, ведь мысленно сезон для «Амура» давно закончен. Но пришедший на пост главного тренера Александр Гулявцев постепенно начал наводить порядок в хабаровском клубе. И теперь размышления вроде скорейшего завершения сезона скорее сидят в головах игроков «Куньлуня», а не «Амура». В отчётной схватке «тигры» вырвали победу в овертайме (3:2). Решающий гол в дополнительное время в активе Данила Файзуллина. Хабаровск, идущий последним на Востоке, отстаёт от Владивостока на два очка.

«Барыс» лишили победы в матче, но не в дивизионе

Интересный матч состоялся в Астане. «Барыс» в случае набора одного очка в матче с «Авангардом» мог официально выиграть дивизион Чернышёва (и, забегая вперёд, скажем, что казахстанский клуб набрал это очко и выполнил задачу). Всё вообще шло к победе, ведь в овертайме успех астанинцам принёс Андре Петерссон. Но судьи матча, как это часто бывает в последнее время, решили иначе. Гол отменили из-за офсайда, а игра закончилась поражением «барсов» в серии буллитов (1:2). Решающий бросок нанёс нападающий «ястребов» Сергей Широков. Думается, что если бы не 300 тыс рублей штрафа, положенные по регламенту за критику судей, то Андрей Скабелка мог бы многое сказать про судейский комитет. Отметим и нокаут Петрова, в который нападающего «Авангарда» отправил игрок хозяев Павел Акользин. На картинке это выглядело страшно.

Акользин — о нокдауне Петрова: попал один раз — он упал. Вся драка

«Нефтехимик» лишился шансов на плей-офф

Закончились мечтания «Нефтехимика». Нижнекамский клуб горел желанием забраться в плей-офф, однако все старания команды Вячеслава Буцаева были разбиты в домашней игре с «Металлургом». Её «волки» проиграли вчистую (0:4), уступив именитому сопернику по всем статьям. Однако сильно переживать нижнекамцам не стоит. Из КХЛ их никто не уберёт, ниже десятого места на Востоке они вряд ли опустятся, а в теории могут обогнать «Куньлунь». «Магнитка» же при 59 играх расположилась на четвёртом месте Востока, но у идущего третьим «Авангарда» на две встречи больше при 81 очке (у «Металлурга» 80 баллов).

«Трактору» не нужно восьмое место?

Продолжает неприятно удивлять «Трактор». Вспоминается команда, ведомая Анваром Гатиятулиным. В прошлом году челябинский клуб стал одним из главных открытий всего сезона, отлично, учитывая свои возможности, выступив в плей-офф. Сейчас же на Челябинск больно смотреть. Особенно, в концовке регулярного чемпионата. На сей раз «Трактор», ранее проиграв «Северстали» в Челябинске, уступил и в Череповце (2:4), продолжив играть в кошки-мышки с «Сибирью». У уральцев 56 очков и на матч меньше, у «Сибири» — 54 набранных балла. Впереди у команды Александра Андриевского игры с «Автомобилистом» и «Авангардом», у «Трактора» — с московским «Динамо», «Торпедо» и СКА.

Плей-офф «Торпедо» и гол-фантом Миловзорова

Пожалуй, самый яркий матч игрового дня состоялся в Нижнем Новгороде. Там зрители увидели восемь заброшенных шайб, спорные судейские решения и даже гол-фантом. Так, на восьмой минуте матча «Торпедо» — «Сибирь» (5:3) форвард гостей Егор Миловзоров направил шайбу в сторону ворот, после видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот», — сказано в официальном заявлении лиги.

Решайте сами, что здесь произошло, но новосибирцам от случившегося точно не легче. Повезло, что главный конкурент в лице «Трактора» тоже проиграл. Своего коллегу по тренерскому цеху лично поблагодарил главный тренер «Сибири» Александр Андриевский.

«Спасибо «Северстали» и Андрею Разину, что они оставляют нас в гонке. Математические шансы ещё есть, будем бороться до конца», — заявил рулевой «Сибири».

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.