Кросби догоняет Овечкина. Но капитан «Вашингтона» быстро не сдастся

После локаута в сезоне-2004/05 НХЛ обрела новое лицо, даже два – Александра Овечкина и Сидни Кросби. Крутой русский снайпер против следующего великого канадца после Гретцки. С тех пор прошло уже почти 14 лет, в лиге каждый год появлялись новые звёзды, но эта парочка по-прежнему олицетворяет главное противостояние в хоккее. Разбираемся, кто кого догоняет и перегоняет в этом споре.

Кросби обогнал Бриндамора по очкам за историю НХЛ, впереди Овечкин

Очки

Овечкин – 1188 (646+542) очков в 1060 матчах



Кросби – 1185 (436+749) очков в 919 матчах



В январе Кросби впервые с 2008 года догнал Овечкина по количеству очков в лиге, сейчас вновь немного отстал. Но если посмотреть на графу «матчи», всё уже не так однозначно. «Русская машина не ломается» — это про Овечкина, который за всю карьеру пропустил не больше трёх десятков матчей (из-за травм – ещё меньше).

Кросби под определение не ломающейся машины никак не подходит. В 2008 году он пропустил 30 матчей из-за растяжения лодыжки, с 2011-го по 2012-й лечился от сотрясения мозга, а вернувшись, получил новое, и снова выбыл на полсезона. Это только основные травмы, список можно продолжать переломом челюсти и лёгкими сотрясениями. Так что по количеству очков Кросби на шаг позади, а по скорости их набора, наоборот, впереди – 1,29 за игру против 1,12. Но тут логично – если Овечкин ассоциируется прежде всего с его броском, то у Кросби каждый скилл прокачан по максимуму, и его отдача чуть выше за счёт большей универсальности.



Было бы красиво, если бы оба закончили карьеру ноздря в ноздрю, но вероятность слишком мала. В том числе и потому, что Кросби на два года младше, и теоретически может «переждать» Овечкина и обойти его по очкам.

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Индивидуальные призы НХЛ

Овечкин – 1 «Колдер Трофи» (2006), 1 «Арт Росс Трофи» (2008), 7 «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013-2016, 2018), 3 «Тед Линдсей Эворд» (2008-2010), 3 «Харт Трофи» (2008-2009, 2013), 1 «Конн Смайт Трофи» (2018)



Кросби – 2 «Арт Росс Трофи» (2007, 2014), 2 «Морис Ришар Трофи» (2010, 2017), 3 «Тед Линдсей Эворд» (2007, 2013-2014), 2 «Харт Трофи» (2007, 2014), 2 «Конн Смайт Трофи» (2016, 2017), 1 «Марк Мессье Эворд» (2010)



В первый же год Александр Великий «уделал» Кросби в борьбе за звание лучшего новичка лиги, причём если по количеству очков они шли практически вровень, а по голосам перевес был подавляющим — нападающего «столичных» на первое место поставили 124 из 130 голосовавших.

Лицом к лицу

Овечкин в матчах с «Питтсбургом» — 58 (35+23) очков в 55 матчах, «+18»



Кросби в матчах с «Вашингтоном» — 68 (22+46) очков в 48 матчах, «-1»



Как хорошо, что «Питтсбург» и «Вашингтон» играют в одном дивизионе, ведь иначе они встречались бы друг с другом гораздо реже. А сейчас это главное противостояние лиги, которое не теряет актуальности и с каждым годом становится только напряжённее.

Кажется, у Кросби в играх против команды Овечкина получается чуть лучше, чем у его оппонента, но посмотрите на показатель полезности! В НХЛ у Кросби он в два раза больше, чем у Александра Великого, а «столичные» — единственная команда из Восточной конференции, с которой он ушёл «в минус». У Овечкина с полезностью всё гораздо лучше, хотя большую часть голов «Питтсбургу» (16) он и забил в большинстве.



Овечкин смог переиграть Кросби в плей-офф лишь с четвёртой попытки. Примечательно, что каждый раз команды встречались во втором раунде, и каждый раз победитель серии в итоге выигрывал Кубок Стэнли. Самой яркой была самая первая заруба – та, когда Овечкин и Кросби сделали хет-трики в одном матче, а за семь игр забили по восемь голов.

Плей-офф

Овечкин – 117 (61+56) очков в 121 матче



Кросби – 185 (66+119) очков в 160 матчах



Кросби пропускал очень много матчей в регулярных чемпионатах, зато перегнал его в плей-офф. Всё потому, что «Питтсбург» в последний раз пропускал кубковые битвы в далёком 2006 году, и за это время четыре раза играл в финале, и ещё один раз доходил до финала Востока. «Вашингтон» в эпоху Овечкина дважды пропускал плей-офф, а когда играл, то девять лет не мог продраться дальше второго раунда.



Любопытно, что даже играя меньше, Овечкин всё равно держится максимально близко к Кросби по количеству голов. Лучший снайпер всех времён, что тут скажешь.

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Кубок Стэнли

Овечкин – 1 (2018)



Кросби – 3 (2009, 2016, 2017)



Здесь капитан «Питтсбурга» имеет существенный перевес, свой первый титул он выиграл в 21 год, Овечкин же шёл к этому 33 года. Не будем забывать, что рядом с Кросби всё это время был Евгений Малкин, а у «Вашингтона» два суперцентра появились только с приездом (и прогрессом) Евгения Кузнецова.



Второй кубок Кросби выиграл через семь лет после первого, зато с третьим медлить не стал, и защитил чемпионский титул. У Овечкина, который ещё и старше Кросби на два года, столько времени уже нет. В НХЛ невероятная конкуренция, и сзади подпирают молодые и голодные, но у Овечкина всё равно будет шанс если не догнать, то хотя бы сократить отставание. Три кубка, конечно, мощнее одного, но сколько легенд вообще ни разу не прикасались к этому трофею? По крайней мере, из этого списка Овечкин себя вычеркнул.

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Олимпийское золото

Овечкин – 0

Кросби — 2



Больная мозоль Александра, который, кажется, до сих пор не может простить НХЛ, что она не отпустила хоккеистов на Игры в Корею. Но и без этого в карьере Овечкина было три Олимпиады, и ни одной медали.



Кросби же – двукратный олимпийский чемпион и уже стал членом Тройного золотого клуба. Специально для этого он съездил на ЧМ-2016 и выиграл с Канадой золото. А ещё он – обладатель Кубка мира. Хочется верить, что Овечкин ещё съездит на свою Олимпиаду и выиграет её, но без согласия НХЛ об этом можно и не мечтать.



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Сравнивать Овечкина и Кросби можно бесконечно, спорить о том, кто более ценен для своей команды, кто чего достиг и добился. Но не хочется. Потому что они слишком разные, и при этом оба – великие. И лично мне хочется, не чтобы Овечкин в итоге обогнал Кросби или наоборот, а чтобы они оба как можно дольше показывали свой высочайший уровень. Как бы ни пытались заявить права на звание лучших из лучших Макдэвиды и Лайне, мы всё ещё живём в эпоху Овечкина и Кросби. И ни тот, ни другой, не собираются сдавать позиции.

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