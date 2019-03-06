«Спартак» уже не соперник СКА? Пять вопросов по сериям плей-офф КХЛ

Некоторые серии первого раунда Кубка Гагарина уже завершились, а где-то разгорелась нешуточная борьба. Нравится захватывающее противостояние СКА и «Спартака» (ещё бы судейские скандалы исключить), а в серии «Барыса» и «Торпедо» всё до такой степени непредсказуемо, что фаворита уже и не назовёшь.

После двух поражений в Сочи выиграл в родных стенах «Локомотив». Голкипер «железнодорожников» Александр Салак отыграл на ноль. Не смогло решить всех своих пробоем московское «Динамо», уступившее в Хельсинки «Йокериту». Придётся играть шестой матч в Москве.



Попахивает семью играми в серии «Металлурга» с «Салаватом», но коллектив Николая Цулыгина может избежать лишней нервотрёпки и добить уральцев в Уфе. Травмы Коледова и Бурдасова не мешают уфимцам одерживать победы.



Мнением относительно грядущих матчей поделились наши постоянные эксперты, олимпийские чемпионы Александр Пашков и Александр Кожевников.

Лидерство «Салавата» и осечка «Динамо». Как прошёл день в плей-офф КХЛ Победил и «Локомотив», отыгравший на ноль благодаря чешскому вратарю Александру Салаку.

«Не думаю, что скандал сильно отразится на «Спартаке»

Александр Пашков считает, что скандал с судейством не помешает «Спартаку» в шестой игре со СКА. Наоборот, красно-белые могут ещё сильнее обозлиться на соперника. Верит олимпийский чемпион и в родное московское «Динамо».



— Как на «Спартаке» отразится скандал и поражение в четвёртом матче серии со СКА?

— Не думаю, что скандал сильно отразится на «Спартаке». Если москвичей сильно обидели, то у команды добавится мотивации и злости. Спартаковцы выглядят хорошо, сражаются в каждой игре, здорово играют на выезде. Конечно, равными шансы не назовёшь. СКА по статистике выглядит лучше, но в боевитости и борьбе москвичи им ни в чём не уступают именитому оппоненту. Для «Спартака» важен эмоциональный всплеск. На него и делается расчёт. Без этого СКА не обыграть, в «Спартаке» это понимают.

— «Торпедо» теперь фаворит в серии с «Барысом»?

— Странная ситуация происходит в этой паре. «Барыс» выиграл два первых матча. Я думал, что астанинцы добьют Нижний Новгород. Но что-то произошло, что-то случилось. То ли у «Барыса» не хватает сил, то ли хромает общая подготовка. Не могу сказать, что Нижний Новгород как-то сильно прибавил. Класс у команды прежний, ничего не изменилось. Здесь именно «Барыс» сбавил обороты. Ухудшилось состояние казахстанского клуба.



— Сможет ли «Сочи» вернуть серию с «Локомотивом» в Ярославль и побороться за выход в следующий раунд?

— С одной стороны, сочинцы уступили в пятом матче, счёт 0:3 говорит о том, что южане ничего не смогли противопоставить сопернику. Более того, даже замену вратаря пришлось произвести. Но многое сейчас зависит именно от «Локомотива». Хватит ли опыта, игрового настроя, получится ли добиться своего? Ярославлю явно не хватает опыта, в составе много молодых хоккеистов. Не определено ударное звено, все играют ровно. Важно вносить перелом в игру в решающий момент, но нет явного лидера. «Сочи» играет в свою силу, не сдаётся. У «Локомотива» больше мотивации, лучше состав. Шансы у ярославцев точно выше. Но «Сочи» не прощает ошибок, Дмитрию Квартальнову надо об этом помнить.



— Закончится ли серия «Йокерит» — «Динамо» в шестом матче?

— Думаю, что в Москве эта серия закончится. «Йокерит» провёл хороший пятый матч, но видно, что у «Динамо» шансов больше. Сильно играет вратарь Ерёменко, задумка финнов на большое количество бросков не проходит. Потенциал у команды Владимира Крикунова выше. Надо все решать в домашней встрече. В седьмой игре в Хельсинки динамовцам будет значительно сложнее, все трудности будут для них умножены в несколько раз.



— «Салават Юлаев» дожмёт «Магнитку» в шестом матче серии?

— Сложная ситуация. «Салават» то хорош, то всё спускает на тормозах. «Магнитка» выглядит невыразительно, ведущее звено уральцев осталось в прошлом. Мозякина порой просто не видно! Уфе ни в коем случае нельзя сбрасывать скорости, важно демонстрировать командное взаимодействие и классное катание. Иначе «Металлург» может поймать свой шанс. У «Магнитки» шансов всё же меньше, ведь счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата».

«У «Салавата» преимущество в скорости, у «Металлурга» — в балансе»

Александр Кожевников не думает, что «Салават Юлаев» дожмёт «Металлург» в шестом матче, и считает, что сочинцам по силам вернуть серию с «Локомотивом» в Ярославль.



— Как на «Спартаке» отразится скандал и поражение в четвёртом матче серии со СКА?

— Я думаю, что в положительную сторону. Спартаковцы будут злее и будут больше отдаваться. Красно-белые постараются доказать, что те две победы в Питере не случайность. У команды поднимется дух. Несправедливость всегда вызывает отпор.

Пашков: Не думаю, что скандал сильно отразится на «Спартаке». Если москвичей сильно обидели, то у команды добавится мотивации и злости. Спартаковцы выглядят хорошо.

— «Торпедо» теперь фаворит в серии с «Барысом»?

— Трудно об этом говорить. В этой паре преимущество своего поля будет у «Барыса». Команды практически равные, в этой серии многое зависит от игры вратарей.

— Сможет ли «Сочи» вернуть серию с «Локомотивом» в Ярославль и побороться за выход в следующий раунд?

— Скорее всего, да. Здесь опыт противостоит молодости. Сочинцы будут сражаться до конца, дело может дойти до семи игр. «Локомотив», конечно, дожимает южан за счёт мастерства, но посмотрим, что будет в Сочи. Многое будет зависеть от того, как Квартальнов поменяет состав. В прошлый раз из-за этого ярославцам немножко не хватило. У «Сочи» же всё зависит от игры вратаря. Он у них хороший, но нестабильный.



— Закончится ли серия «Йокерит» — «Динамо» в шестом матче?

— Думаю, что да. Однако важно, кто будет играть в воротах. Ерёменко замечательно играет, у него вторая молодость. При такой игре динамовского голкипера «Йокериту» будет сложно реализовать своё преимущество. «Динамо» всё поставит на этот матч, потому что в Хельсинки будет мало шансов. Финны сильнее и мобильнее по катанию, но Ерёменко — номер один в «Динамо».



— «Салават Юлаев» дожмёт «Магнитку» в шестом матче серии?

— Вряд ли. Там будет сумасшедшее сражение, «Салават» будет играть у себя на льду. Встречаются две одинаковые команды. У «Салавата» преимущество в скорости, у «Металлурга» — в балансе. Всё-таки «Магнитке» надо сделать ставку на Кошечкина. Если же с ним что-то случится, у магнитогорцев будут проблемы. Если же Василий будет играть, а он умеет собираться на важные матчи, то «Металлург» выиграет.