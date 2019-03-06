Лидерство «Салавата» и осечка «Динамо». Как прошёл день в плей-офф КХЛ

Плей-офф КХЛ продолжился с одной серией на Востоке и двумя — на Западе. Как прошли эти матчи – в нашем обзоре дня.

«Металлург» — «Салават Юлаев» —1:2 ОТ

Счёт в серии: 2-3 (2:1 ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ)

Изначально в пятом матче серии фаворитом выглядел магнитогорский клуб. Даже несмотря на эпидемию гриппа, о которой писали в СМИ. Проблемы уфимцев виделись более серьёзными – из-за травм выбыли Коледов и Бурдасов. Однако «Салават» добился важнейшей гостевой победы, сделав серьёзный шаг к выходу в следующую стадию Кубка Гагарина.

Уже третий раз за серию матч перешёл в овертайм при счёте 1:1. Причём, два предыдущих закончились победой уральцев, но на этот раз сильнее оказались хоккеисты Николая Цулыгина. Сперва же команды обменялись голами во втором периоде – на результативную атаку Кугрышева ответил канадский нападающий «Магнитки» Эллисон. Если быть точнее, то Мэтт выполнил прострел, а шайба от клюшки Метсолы влетела в сетку. Явная ошибка финского голкипера уфимцев. Не набрал баллов за результативность американец Шор – лучший бомбардир уральцев в серии.

«Магнитка» летит в пропасть. Виноват самый дорогой игрок КХЛ Кадейкин перехватил и отдал шикарную передачу на гол Ткачёву. «Салават Юлаев» снова вырвался вперёд в серии – 3-2.

Победная шайба на второй минуте дополнительного времени вышла на загляденье. Автором гола стал нападающий «Салавата» Владимир Ткачёв, для которого взятие ворот стало первым в плей-офф. Результативную передачу ему отдал Александр Кадейкин, перед этим перехвативший пас форварда «Металлурга» Сергея Мозякина. Похоже, лучшие годы капитана уральцев постепенно остаются позади. В плей-офф Мозякин выглядит блекло. Отметим, что за весь матч «Металлург» 19 раз бросил в створ ворот Метсолы, а уфимцы 18 раз потревожили Загидулина.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» — ХК «Сочи» — 3:0

Счёт в серии: 3-2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3 ОТ, 1:3, 3:0)

Дважды уступив в гостях, смогли взять себя в руки хоккеисты Дмитрия Квартальнова. Место в воротах «железнодорожников» занял Александр Салак, и это помогло «Локомотиву» добиться уверенной победы.

Правда, особого завала у чеха не было – ему пришлось отразить всего 17 бросков в створ. Куда более серьёзная нагрузка выпала на Дмитрия Шикина. После трёх пропущенных шайб Сергей Зубов заменил его на Константина Барулина. Барулин отыграл на ноль, но сочинцам это не помогло. Шансов зацепиться за результат у них не было. У хозяев отличились Козун, Каюмов и Апальков.

500-й матч в КХЛ провёл шведский защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль, являющийся лучшим бомбардиром ярославцев в серии. На этот раз скандинав очков не набрал, но зато в обороне отыграл надёжно. Учитывая требования Квартальнова (особенно, к иностранцам) на это нельзя не обратить внимания. Теперь команды переезжают в «Сочи», где «Локомотив» попробует завершить серию.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

«Йокерит» — «Динамо» (Москва) — 2:1

Счёт в серии: 2-3 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1)

Могло закончить серию с «Йокеритом» московское «Динамо», однако просто так «шуты» сдаваться были не намерены. Коллектив Лаури Марьямяки и так проиграл два первых матча на своём льду, третью неудачу болельщики могли не понять.

Уже на четвёртой минуте первого периода ворота Ерёменко распечатал Ессе Йоэнсуу, удачно подставивший клюшку после броска О'Нилла. Вторая шайба хозяев пришлась уже на концовку, когда забил Норман, удачно бросивший с неудобной руки. Отыграть на ноль Калниньшу помешал реализовавший большинство Закриссон, серьёзно прибавивший в плей-офф. Следом «Йокерит» схватил ещё одно удаление, Крикунов заменил голкипера на шестого полевого, но перевести игру в овертайм москвичи не сумели.

Все матчи серии между «Динамо» и «Йокеритом» похожи друг друга как братья близнецы. Финский клуб в каждой из пяти игр превосходит «Динамо» в активности, за счёт этого заметно перебрасывая бело-голубых. Отличие пятой игры от предыдущих в быстром голе «шутов». У «Динамо» нет плана Б, когда команда вынужденно отыгрывать в счёте. За весь матч подопечным Крикунова не удалось создать большого количества опасных моментов. К тому же очень много сил они потратили, убивая меньшинство. У «Йокерита» по-прежнему ноль голов в большинстве за всю серию.