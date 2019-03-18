Русская неделя в Америке: Малкин набрал 1000 очков и получил по рёбрам

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

НХЛ

Никиту Кучерова не остановить. В трёх матчах недели он набрал 7 (2+5) очков и готов побить российский рекорд результативности в одном сезоне, который установил Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93). Осталось набрать каких-то 11 баллов, с темпами Кучерова это раз плюнуть.

Очень хорош Андрей Свечников, который второй раз в карьере набрал три очка за матч, а за неделю забил трижды, разделив с Яромиром Ягром третье место по количеству голов среди европейцев в возрасте до 19 лет.

Евгений Дадонов наконец-то прервал безголевую серию, которая длилась с 26 февраля. Сначала он оформил дубль в ворота «Лос-Анджелеса», а на следующий день забросил «Анахайму».

Кошмарная неделя получилась у Никиты Зайцева. Защитник «Торонто» сделал три передачи в четырёх матчах, но вместе с этим заработал «-6». Вместе с партнёром по команде Роном Хэйнси и защитником «Рейнджерс» Ником Пионком он стал самым «вредным» игроком лиги на неделе.

«Не могу поверить, что происходит». Великий русский рекорд Малкина и Овечкина Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ, через 126 секунд Овечкин – 1200-е.

Александр Овечкин и Евгений Малкин в очном матче установили очередные личные достижения – капитан «Вашингтона» набрал 1200-е очко в карьере, нападающий «Питтсбурга» — 1000-е. Закончим грустной новостью – Малкин пропустит несколько недель, то есть фактически не сможет помочь команде на финише регулярного сезона, его участие в плей-офф пока тоже под вопросом. В игре с «Сент-Луисом», перед которой Малкину устроили торжественную церемонию, а Марио Лемье вручил золотую клюшку, Евгения толкнули в рёбра. Кажется, всё серьёзно.

Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы верхней части тела

Вратари

Среди голкиперов главным российским героем был Сергей Бобровский, который в трёх матчах на прошедшей неделе одержал две победы. Особенно здорово новокузнечанин сыграл против «Каролины», отразив все 46 бросков и записав на свой счёт шестой «сухарь» в сезоне. Андрей Василевский проиграл все три «старта» за неделю, а вот Антон Худобин достойно подменил в «Далласе» травмированного Бена Бишопа, отражая 93,5% бросков в трёх последних матчах.



Неплохо выглядел и Илья Самсонов, выигравших оба матча за неделю. В игре со «Спрингфилдом» Самсонов пропустил три шайбы, но его «медведи» всё равно смогли взять верх (5:3), а во встрече с «Бриджпортом» россиянин отразил 18 бросков из 19.

Неделя сложилась для россиян в АХЛ более чем удачно. Максим Летунов продолжил результативную серию и впервые в АХЛ набрал очки в четырёх матчах подряд. На прошлой неделе он трижды ассистировал партнёрам, а всего за четыре игры отметился голом и четырьмя передачами.

Александр Волков продолжает доказывать, что готов играть за «Тампу» уже в следующем сезоне. В трёх матчах недели он забил три гола. Защитник Сергей Бойков впервые в карьере в АХЛ завершил матч с «-4», а его «Колорадо» потерпел разгромное поражение от «Сан-Хосе» со счётом 0:9.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сиракьюз Кранч».

USHL

Артём Иванюженков продолжает штамповать штрафные минуты, а вот в результативности сбавил, отметившись за неделю одной передачей. Однако он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром «Су Фоллз».

Защитник Олег Яковенко набрал очередное очко за передачу и заодно вошёл в топ-5 лиги по показателю полезности. Что касается «Маскегона», то трое из четырёх россиян находятся в пятёрке лучших бомбардиров команды.

Третий бомбардир «Грин-Бэй» Глеб Муртазин в двух матчах с командой США заработал «-6» и ушёл в общий «минус». Форвард играет в одной из худших команд лиги, но счета 1:13 и 4:12 всё равно удивляют.

QMJHL (Лига Квебека)

В Лиге Квебека завершился регулярный чемпионат. Иван Чехович не смог догнать форварда «Руан-Норанды» Питера Аббандонато и остался на втором месте в споре лучших бомбардиров лиги, а в списке снайперов занял четвёртую строчку. В трёх последних матчах Чехович набрал 4 очка: в игре с «Квебеком» отдал одну голевую передачу, в первом матче с «Римуски» забил и сделал ассистентский дубль, а в повторном остался с нулём. В первом раунде плей-офф «Бэй-Комо» Чеховича сыграет с «Монктоном» Александра Хованова.



Егор Сердюк из «Викториявилля» здорово провёл матч с «Шоуиниганом», набрав 3 (1+2) очка, его одноклубник Михаил Абрамов в той же игре сделал дубль и прибавил к нему голевую передачу.

OHL (Лига Онтарио)

Лучший российский бомбардир Онтарио Кирилл Максимов из-за травмы сыграл лишь один матч из трёх на прошедшей неделе. В первом раунде плей-офф «Ниагара», занявшая второе место, сыграет с «Норт Бэй». Алексей Липанов из Китченера оформил голевой дубль в ворота «Оуэн Саунд», где играет Игорь Чибриков.

WHL (Западная лига)

Егор Замула вошёл в пятёрку лучших защитников лиги по количеству передач в большинстве (30, четвёртое место). В четырёх последних матчах Замула набрал 1 (0+1) очко, а в плей-офф его «Калгари» сыграет с фаворитом Востока «Летбриджем».

NCAA (Студенческая лига США)

ECHL (Лига Восточного побережья)

Данил Мироманов занимает восьмое место в споре бомбардиров-защитников лиги, уступая лидеру Эрику Ноделу из «Цинцинатти» 4 очка. Артур Тянулин забил единственный гол «Брэмптона» в матче против «Форт Уэйна», а Василий Глотов отметился голом во встрече с «Уилинг Нэйлерс».