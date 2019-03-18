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Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы верхней части тела

Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы верхней части тела
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал отсутствие нападающего Евгения Малкина в матче с «Филадельфией Флайерз» (1:2 ОТ).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«У него травма верхней части тела. Вернётся с недели на неделю», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга» в «твиттере».

Россиянин получил травму во время предыдущего матча «пингвинов» против «Сент-Луиса», когда его ударом в корпус атаковал защитник «музыкантов» Роберт Бортуццо. Наиболее вероятным повреждением может быть травма ребра, никакого наказания за свои действия Бортуццо не понёс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Сета Рорабауфа.

В матче с «Филадельфией» место Малкина в тройке с Филом Кесселом и Брайаном Растом занял Тедди Блюгер. Совсем недавно Евгений набрал своё тысячное очко в карьере, и в нынешнем регулярном чемпионате он идёт вторым бомбардиром команды (71 очко в 66 матчах), уступая только Сидни Кросби (92).

«Питтсбург» находится на третьем месте в Столичном дивизионе, опережая на три очка преследующую его «Каролину Харрикейнз», но при этом, «ураганы» имеют два матча в запасе.

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