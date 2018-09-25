Форвард «Локомотива» Егор Коршков не поможет команде до середины декабря

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Коршков, получивший травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сибирь», внесён в список травмированных до 12 декабря, сообщает пресс-служба лиги.

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

В нынешнем сезоне 22-летний форвард успел провести только два матча и не сумел набрать очков. За карьеру в лиге Егор принял участие в 183 играх, забросив 23 шайбы и сделав 42 результативные передачи.

В лазарете команды Дмитрия Квартальнова также находится основной голкипер команды Александр Салак.

Сегодня, 25 сентября, «Локомотив» начинает выездную серию матчем с «Автомобилистом». Начало встречи — в 17:00 мск. Также в этой поездке ярославский клуб встретится с «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».