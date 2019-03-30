Матч легенд хоккея за Северным полярным кругом. Как это было

Жизнь за полярным кругом

Норильск — город, раскинувшийся посреди бескрайней тундры. Расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска. Норильск — самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.Входит в перечень самых крупных городов России, расположенных за Северным полярным кругом.

Вообще Норильск традиционно считался одним из самых экологически загрязнённых городов России. В целях исправления ситуации несколько лет назад навсегда прекратили работу основные цеха Никелевого завода – одного из старейших предприятий Красноярского края. В результате остановки НЗ в городе должна кардинально улучшиться экологическая обстановка, а производство никеля получит новые перспективы на модернизированном Надеждинском металлургическом заводе.

С точки зрения спорта, главной достопримечательностью Норильска является мини-футбольная команда «Норильский Никель». Самым успешным в истории клуба стал сезон-2001/02. В регулярке норильчане заняли третье место, однако, поочерёдно одолев в плей-офф ЦСКА, «ВИЗ-Синару» и «ГКИ-Газпром», северянам удалось стать чемпионами России. «Норильский никель» стал первой в истории российского спорта командой из Заполярья, завоевавшей титул чемпиона страны.Именно сюда приехали легенды советского хоккея, чтобы провести мастер-класс для детей и сыграть благотворительный матч со сборной города.

Презентация «Красной машины»

Программа всего мероприятия носила очень насыщенный характер. Днём 29 марта в Норильске состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при поддержке компании «Норникель».

Центральная темой стали вопросы развития детского хоккея в России. Было представлено пособие для подготовки детей дошкольного возраста (до шести лет). С докладами, раскрывающими основные особенности и преимущества НППХ «Красная машина», выступили главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, начальник департамента разработки и внедрения программы Павел Шеруимов, тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команды ФХР Даниэль Бохнер и советник президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов.По завершении теоретической части конференции Браташ вручил комплекты материалов НППХ «Красная машина» лучшим детским тренерам региона.

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

В Норильске прошла презентация программы «Красная машина»

«До конца этого сезона планируется создание программы для всех возрастов, то есть окончание работы. Сейчас у нас готовы три возраста, которые мы презентуем: до шести лет, до восьми и до десяти. Программа «Красная машина» — это рекомендация тренерам по направленности работы. Любые клубные школы не исключение, потому что здесь объясняются физиологические законы, которые работают для всех. Здесь прописаны чёткие рекомендации и руководство к действию, при этом никто не отменяет тренерское творчество», – заявил Браташ.

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Как известно, теоретические сведения ничего не стоят без практического применения. С 29 по 31 марта в городе Заполярный (Мурманская область) запланирован тренировочный сбор, организованный «Норникелем» по национальной программе подготовки хоккеистов. Главная цель сбора – изучить и повысить уровень хоккейной подготовки жителей региона. В сборе, который проводят тренеры НППХ, принимают участие две команды, состоящие из учеников спортивных школ г. Заполярный, пгт. Никель. Завершится сбор товарищескими матчами.

Мастер-класс для детей

Перед матчем «Легенд хоккея» на льду дворца спорта «Арктика» состоялся традиционный мастер-класс для детей, в котором приняли участие звёзды первой величины отечественного и российского хоккея. Мастер-класс представлял собой открытое ледовое занятие с использованием планов-конспектов НППХ «Красная машина». На лёд вышли легендарный нападающий Павел Буре, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Валерий Каменский, олимпийский чемпион Владимир Мышкин и многие другие.

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

«Ребята – молодцы. Они стараются и занимаются спортом. Общался сейчас с их тренерами и понял, как тяжело детям. Они находятся вдалеке от других городов, им тяжело добираться. Здорово, что они стараются совмещать хоккей с учёбой. В первую очередь сегодня отрабатывали приёмы, посвящённые катанию. Приятно видеть, что приехали тренеры, которые работают со СКА и сборными России. Ребятам было интересно выполнять их упражнения», – заявил Буре.

Одна из основных целей фонда Ночной хоккейной лиги – развитие и популяризация любительского хоккея в стране. Для этого и проводятся мастер-классы и семинары в регионах России с участием легенд отечественного хоккея.

«У ребят было всё написано на лицах, их глаза горели. Дети видели легендарных хоккеистов и с удовольствием выполняли упражнения, стараясь проявить себя всё лучше и лучше. Если они будут так подходить к каждой тренировке, то сумеют добиться значительного прогресса», – поделился впечатлениями Каменский.

Звёздный десант не подкачал

Традиционным завершением подобных визитов становятся матчи команд легенд хоккея и сборной команды принимающего региона. Впервые в Норильске благотворительный матч Ночной хоккейной лиги России состоялся 4 марта 2017 года. Общая сумма собранных по итогам двух благотворительных матчей в Норильске средств превысила пять млн рублей и была направлена на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в краевых соревнованиях по хоккею. В Норильске решили не забрасывать добрую традицию и провели третий звёздный матч.

Легенды хоккея сыграли в Заполярье

Сборной Норильска, составленной из работников местных предприятий и сотрудников ДЮСШ, противостояла звёздная команда, в составе которой вышли на лёд Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Александр Якушев и другие прославленные хоккеисты. Не осталось в стороне и руководство «Норникеля». В составе легенд хоккея сыграл президент компании Владимир Потанин, с подачи которого и была запущена программа поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты.

Потанин забросил больше, чем Буре

Матч звёзд в Норильске традиционно вызывает большой ажиотаж. Вот и на этот рад Дворец Спорта «Арктика», рассчитанный на 2176 зрителей, был заполнен до отказа. Первые семь минут матча команды потратили на раскачку и обошлись без заброшенных шайб. Счёт в матче был открыт после точного броска Касатонова. После этого шайбы начали сыпаться как из рога изобилия. По окончании первой трети матча табло зафиксировало 5:2 в пользу «Легенд хоккея». Хет-триком отметился Потанин, ещё одна шайба на счету Буре.

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

«Это уже традиционная наша встреча в Норильске. Как всегда, получился интересный матч с обилием голов, что нравится зрителям. Думаю, что нужно продолжать эту традицию. Хоккей жив и всегда будет пользоваться популярностью», – выразил уверенность Якушев.

Начало второго периода прошло под диктовку хозяев, которым удалось практически восстановить равновесие. Через несколько минут после начала отрезка они подобрались к «Легендам» на расстояние одной шайбы – 4:5. Но звёзды отечественного хоккея, усиленные руководящим составом «Норникеля» не собирались терять своё реноме. Дважды отличился Сергей Батехин (старший вице-президент компании), ещё по шайбе на счету Потанина, Фетисова и Буре.

«В Норильске устроили большой праздник для людей, да и нам приятно поиграть в свою игру. Команда соперников – молодцы. Они хорошо играют в пас, значит следят за новыми тенденциями. Большой поклон им, что они стремятся к таким техничным вещам. На улице ведь многого не отработаешь, где-то руки замёрзнут, где-то ещё что-то случится. Можно пожелать им только удачи», – заявил Кожевников.

Содержание третьего периода практически полностью повторило развитие сценария во втором отрезке. Норильчанам снова удалось вернуть интригу в матч, на этот раз сократив отставание до двух шайб. Однако на большее их не хватило. Итоговый счёт– 14:10 в пользу «Легенд хоккея». Самым результативным игроком матча стал Потанин, забросивший пять шайб и ещё пять раз ассистировавший партнёрам. Буре завершил игру с тремя заброшенными шайбами.

«Слушайте, ну какие эмоции могут быть после такого матча? Во-первых, была спортивная борьба, во-вторых, энтузиазм. Я видел, как народ болел на трибунах. Так за сборную не болеют, как поддерживали сегодня норильчан! Наверняка весь город ждал, что приедут знаменитые хоккеисты. Поэтому у всех, кто играл, прекрасное настроение. Как и у тех, кто был на стадионе», – поделился эмоциями Потанин.

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

Главным итогом подобных матчей, разумеется, является не счёт на табло. Жители Норильска на протяжении всего матча горячо болели за своих любимцев и ушли с трибун с радостными лицами. Вячеслав Фетисов после окончания матча провёл автограф-сессию для самых юных местных любителей хоккея. По итогам встречи было собрано 1 млн 540 тысяч рублей. Компания «Норникель» удвоит эту сумму и направит её на помощь спортивным школам региона. А значит нет никаких оснований, чтобы на следующий год не повторить этот матч вновь!