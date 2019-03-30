Матч легенд хоккея за Северным полярным кругом. Как это было

Жизнь за полярным кругом
Норильск — город, раскинувшийся посреди бескрайней тундры. Расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска. Норильск — самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.Входит в перечень самых крупных городов России, расположенных за Северным полярным кругом.
Вообще Норильск традиционно считался одним из самых экологически загрязнённых городов России. В целях исправления ситуации несколько лет назад навсегда прекратили работу основные цеха Никелевого завода – одного из старейших предприятий Красноярского края. В результате остановки НЗ в городе должна кардинально улучшиться экологическая обстановка, а производство никеля получит новые перспективы на модернизированном Надеждинском металлургическом заводе.
С точки зрения спорта, главной достопримечательностью Норильска является мини-футбольная команда «Норильский Никель». Самым успешным в истории клуба стал сезон-2001/02. В регулярке норильчане заняли третье место, однако, поочерёдно одолев в плей-офф ЦСКА, «ВИЗ-Синару» и «ГКИ-Газпром», северянам удалось стать чемпионами России. «Норильский никель» стал первой в истории российского спорта командой из Заполярья, завоевавшей титул чемпиона страны.Именно сюда приехали легенды советского хоккея, чтобы провести мастер-класс для детей и сыграть благотворительный матч со сборной города.
Презентация «Красной машины»
Программа всего мероприятия носила очень насыщенный характер. Днём 29 марта в Норильске состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при поддержке компании «Норникель».
Центральная темой стали вопросы развития детского хоккея в России. Было представлено пособие для подготовки детей дошкольного возраста (до шести лет). С докладами, раскрывающими основные особенности и преимущества НППХ «Красная машина», выступили главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, начальник департамента разработки и внедрения программы Павел Шеруимов, тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команды ФХР Даниэль Бохнер и советник президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов.По завершении теоретической части конференции Браташ вручил комплекты материалов НППХ «Красная машина» лучшим детским тренерам региона.
«До конца этого сезона планируется создание программы для всех возрастов, то есть окончание работы. Сейчас у нас готовы три возраста, которые мы презентуем: до шести лет, до восьми и до десяти. Программа «Красная машина» — это рекомендация тренерам по направленности работы. Любые клубные школы не исключение, потому что здесь объясняются физиологические законы, которые работают для всех. Здесь прописаны чёткие рекомендации и руководство к действию, при этом никто не отменяет тренерское творчество», – заявил Браташ.
Как известно, теоретические сведения ничего не стоят без практического применения. С 29 по 31 марта в городе Заполярный (Мурманская область) запланирован тренировочный сбор, организованный «Норникелем» по национальной программе подготовки хоккеистов. Главная цель сбора – изучить и повысить уровень хоккейной подготовки жителей региона. В сборе, который проводят тренеры НППХ, принимают участие две команды, состоящие из учеников спортивных школ г. Заполярный, пгт. Никель. Завершится сбор товарищескими матчами.
Мастер-класс для детей
Перед матчем «Легенд хоккея» на льду дворца спорта «Арктика» состоялся традиционный мастер-класс для детей, в котором приняли участие звёзды первой величины отечественного и российского хоккея. Мастер-класс представлял собой открытое ледовое занятие с использованием планов-конспектов НППХ «Красная машина». На лёд вышли легендарный нападающий Павел Буре, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Валерий Каменский, олимпийский чемпион Владимир Мышкин и многие другие.
«Ребята – молодцы. Они стараются и занимаются спортом. Общался сейчас с их тренерами и понял, как тяжело детям. Они находятся вдалеке от других городов, им тяжело добираться. Здорово, что они стараются совмещать хоккей с учёбой. В первую очередь сегодня отрабатывали приёмы, посвящённые катанию. Приятно видеть, что приехали тренеры, которые работают со СКА и сборными России. Ребятам было интересно выполнять их упражнения», – заявил Буре.
Одна из основных целей фонда Ночной хоккейной лиги – развитие и популяризация любительского хоккея в стране. Для этого и проводятся мастер-классы и семинары в регионах России с участием легенд отечественного хоккея.
«У ребят было всё написано на лицах, их глаза горели. Дети видели легендарных хоккеистов и с удовольствием выполняли упражнения, стараясь проявить себя всё лучше и лучше. Если они будут так подходить к каждой тренировке, то сумеют добиться значительного прогресса», – поделился впечатлениями Каменский.
Звёздный десант не подкачал
Традиционным завершением подобных визитов становятся матчи команд легенд хоккея и сборной команды принимающего региона. Впервые в Норильске благотворительный матч Ночной хоккейной лиги России состоялся 4 марта 2017 года. Общая сумма собранных по итогам двух благотворительных матчей в Норильске средств превысила пять млн рублей и была направлена на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в краевых соревнованиях по хоккею. В Норильске решили не забрасывать добрую традицию и провели третий звёздный матч.
Сборной Норильска, составленной из работников местных предприятий и сотрудников ДЮСШ, противостояла звёздная команда, в составе которой вышли на лёд Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Александр Якушев и другие прославленные хоккеисты. Не осталось в стороне и руководство «Норникеля». В составе легенд хоккея сыграл президент компании Владимир Потанин, с подачи которого и была запущена программа поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты.
Потанин забросил больше, чем Буре
Матч звёзд в Норильске традиционно вызывает большой ажиотаж. Вот и на этот рад Дворец Спорта «Арктика», рассчитанный на 2176 зрителей, был заполнен до отказа. Первые семь минут матча команды потратили на раскачку и обошлись без заброшенных шайб. Счёт в матче был открыт после точного броска Касатонова. После этого шайбы начали сыпаться как из рога изобилия. По окончании первой трети матча табло зафиксировало 5:2 в пользу «Легенд хоккея». Хет-триком отметился Потанин, ещё одна шайба на счету Буре.
«Это уже традиционная наша встреча в Норильске. Как всегда, получился интересный матч с обилием голов, что нравится зрителям. Думаю, что нужно продолжать эту традицию. Хоккей жив и всегда будет пользоваться популярностью», – выразил уверенность Якушев.
Начало второго периода прошло под диктовку хозяев, которым удалось практически восстановить равновесие. Через несколько минут после начала отрезка они подобрались к «Легендам» на расстояние одной шайбы – 4:5. Но звёзды отечественного хоккея, усиленные руководящим составом «Норникеля» не собирались терять своё реноме. Дважды отличился Сергей Батехин (старший вице-президент компании), ещё по шайбе на счету Потанина, Фетисова и Буре.
«В Норильске устроили большой праздник для людей, да и нам приятно поиграть в свою игру. Команда соперников – молодцы. Они хорошо играют в пас, значит следят за новыми тенденциями. Большой поклон им, что они стремятся к таким техничным вещам. На улице ведь многого не отработаешь, где-то руки замёрзнут, где-то ещё что-то случится. Можно пожелать им только удачи», – заявил Кожевников.
Содержание третьего периода практически полностью повторило развитие сценария во втором отрезке. Норильчанам снова удалось вернуть интригу в матч, на этот раз сократив отставание до двух шайб. Однако на большее их не хватило. Итоговый счёт– 14:10 в пользу «Легенд хоккея». Самым результативным игроком матча стал Потанин, забросивший пять шайб и ещё пять раз ассистировавший партнёрам. Буре завершил игру с тремя заброшенными шайбами.
«Слушайте, ну какие эмоции могут быть после такого матча? Во-первых, была спортивная борьба, во-вторых, энтузиазм. Я видел, как народ болел на трибунах. Так за сборную не болеют, как поддерживали сегодня норильчан! Наверняка весь город ждал, что приедут знаменитые хоккеисты. Поэтому у всех, кто играл, прекрасное настроение. Как и у тех, кто был на стадионе», – поделился эмоциями Потанин.
Главным итогом подобных матчей, разумеется, является не счёт на табло. Жители Норильска на протяжении всего матча горячо болели за своих любимцев и ушли с трибун с радостными лицами. Вячеслав Фетисов после окончания матча провёл автограф-сессию для самых юных местных любителей хоккея. По итогам встречи было собрано 1 млн 540 тысяч рублей. Компания «Норникель» удвоит эту сумму и направит её на помощь спортивным школам региона. А значит нет никаких оснований, чтобы на следующий год не повторить этот матч вновь!