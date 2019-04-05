У Кучерова лучший сезон в новой хоккейной эре. До Могильного — один балл

Казалось бы, ещё совсем недавно НХЛ переживала грандиозные перемены в своей истории, отменяя сезон из-за локаута. Жёсткий потолок зарплат, ограничения по бонусам и сроку договоров с хоккеистами, отмена ничьих, введение серий буллитов вкупе с мелкими мерами для роста результативности — всё это началось 13 лет назад, и даже болельщики со стажем успели привыкнуть к новшествам.

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Однако, несмотря на все меры хоккейных чиновников за большее количество голов, рекорд сезона в новую эпоху оставался нетронутым — его в первом постлокаутном регулярном чемпионате установил знаменитый Джо Торнтон (125 очков), борода которого тогда была значительно скромнее нынешней. Ни Кросби, ни Овечкин, ни Кейн, ни «новый мессия» Макдэвид не имели возможности даже повторить данное достижение. Всё изменилось, когда Никита Кучеров сделал новый шаг в своей карьере и официально стал автором рекордной регулярки в новую хоккейную эру.

Наверное, это был не самый впечатляющий матч для Кучерова, от которого ждут нового российского рекорда сезона по очкам. Но часть груза Никита с себя скинул, добравшись до отметки в 40 голов за сезон. Юбилейная шайба получилась будничной и была заброшена в пустые ворота «Торонто», закрепив за «молниями» 61-ю победу в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Так или иначе, но именно этот гол стал 126-м очком в сезоне для Кучерова и ещё на шаг приблизил его к рекорду Александра Могильного. При этом в «Тампе» сразу трое игроков добрались до отметки в 40 шайб за сезон — кроме Никиты это сделали Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. В НХЛ такого не случалось 23 года, когда в «Питтсбурге»-1995/96 зажигали Марио, Ягр и Недвед.

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1. Никита Кучеров (2018/19) — 126 очков,

2.

3. Яромир Ягр (2005/06) — 123,

4. Сидни Кросби (2006/07) — 120,

5. Коннор Макдэвид (2018/19) — 115,

6. Джо Торнтон (2006/07) — 114,

7. Евгений Малкин (2008/09) — 113. Рекорды результативности за сезон в эпоху потолка зарплат:1.(2018/19) — 126 очков,2. Джо Торнтон (2005/06) — 125,3. Яромир Ягр (2005/06) — 123,4. Сидни Кросби (2006/07) — 120,5. Коннор Макдэвид (2018/19) — 115,6. Джо Торнтон (2006/07) — 114,7. Евгений Малкин (2008/09) — 113.

Сама игра получилась для «Лайтнинг» очень непростой. В первом периоде «кленовые листья» усилиями Митча Марнера быстро открыли счёт, и имели бы неплохие шансы на победу, если бы не капитан южан. Стивен Стэмкос на старте второго периода забил гол в меньшинстве, и эта шайба внесла перелом в игру.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Что же касается победного гола «молний», то его автором записан Алекс Киллорн, а сама комбинация — это настоящая хоккейная музыка. Несколько точных передач, выдержанная пауза и отменный бросок стали настоящим украшением этого матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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В воскресенье в Бостоне «Тампа» может одержать свою 62-ю победу в сезоне и повторить исторический рекорд «Детройта»-1995/96. «Думаю, что наша команда была хороша на протяжении всего года. Мы не слишком сильно фокусируемся на одной конкретной игре, просто смотрим чуть дальше. Сегодня мы хорошо ответили на первый гол, все четыре тройки сыграли здорово и выполнили свою работу», — сказал нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон.