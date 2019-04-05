«Каролина» впервые за 10 лет в плей-офф НХЛ! Тут не боятся Овечкина и Кучерова

«Каролина» прервала самую длинную на данный момент серию сезонов без плей-офф и вышла в кубковую стадию впервые с 2009 года. Они сделали то, что никто не ожидал. Даже собственные болельщики в начале сезона не надеялись на такой результат.

Просто сравните – в сезоне-2017/18 средняя посещаемость домашних матчей «ураганов» составляла 13320 зрителей (сезоном ранее на полторы тысячи меньше). Сейчас – 14322 зрителя при вместимости 18680. Интересно, насколько заполнится стадион в заключительном домашнем матче регулярки?

В конце сезона все клубы делают командное фото. В это же время специальный инспектор посещает с проверкой арены, которые могут принять матчи плей-офф. В Роли инспектор приехал впервые за 10 лет. «Это первое командное фотографирование, когда ты не чувствуешь себя несчастным. Ощущения классные. Город и болельщики давно этого ждали. Атмосфера совершенно другая, и на льду, и в городе. Видно, что люди ждут продолжения, осознают, на что способна наша команда», — говорит Джордан Стаал.

Потери и приобретения

Работа по комплектованию этой команды началась ещё при Роне Фрэнсисе, и продолжилась при нынешнем генеральном менеджере Доне Уоделле, который вступил в должность прошлым летом. И надо отметить смену руководства – зимой 2018-го клуб получил нового владельца Тома Дандона, который сразу сказал, что пришёл побеждать. С его согласия произошла смена генменеджера, а затем и тренера. Вместо Билла Питерса у руля встал Род Бриндамор, который до этого семь лет был помощником главного тренера.

Уоделл сразу же пошёл на риск и совершил две смелые сделки. Во-первых, отдал двух пятых номеров драфта (2013 и 2015 года) – Элиаса Линдхольма и Ноа Хэнифина. Оба сейчас крайне полезно играют в «Калгари», Линдхольм играет в первом звене, почти вдвое улучшил результативность (78 очков против 44 в прошлом сезоне) и входит в топ-5 лиги по показателю полезности («+31»). Хэнифин тоже несильно отстаёт (более 20 минут за игру, 33 очка и «+18»).

Затем Уоделл пожертвовал вторым снайпером и любимцем болельщиков Джеффом Скиннером, который в «Баффало» забил 38 голов. Это пришлось сделать, чтобы впоследствии не потерять его на рынке свободных агентов, и чтобы осталось место для подписания новых контрактов с Терявяйненом, Ахо и вратарями.

Ключевые приобретения «Каролины»

2016: Теуво Терявяйнен (из «Чикаго» в обмен на драфт-пики)

2017: Джастин Уильямс (подписан как свободный агент)

Тревор ван Римсдайк (из «Вегаса» в обмен на драфт-пики)

2018: Дуги Хэмилтон, Майкл Ферланд (из «Калгари» в обмен на Ноа Хэнифина и Элиаса Линдхольма)

Кэлвин Де Хаан, Петр Мразек (подписаны как свободные агенты)

Кёртис Макэлинни (взят у «Торонто» с драфта отказов)

2019: Нино Нидеррайтер (из «Миннесоты» в обмен на Виктора Раска).

Обе сделки были восприняты неоднозначно, а уж когда разыгрался Линдхольм и Скиннер начал забивать на уровне Овечкина, то многие и вовсе думали, что «Каролина» проиграла в этих обменах. Но нет.

В «Каролине» Хэмилтон получил более ответственную роль, чаще играя против ведущих звеньев соперников. Долго перестраивался, почти полсезона, но конечный результат стоил того. В верхней части таблицы показано соотношение забитых и пропущенных шайб «Калгари» в прошлом сезоне, когда Хэмилтон был на льду. В нижней части видно, как это соотношение менялось в течение сезона в «Каролине». Хэмилтону помогает Славин, который всегда готов его подстраховать. В итоге Дуги установил лучший результат в карьере, забив 18 голов.

Фото: hockeyviz.com

Ферланд не такой результативный, как Линдхольм, но и играет он почти на шесть минут меньше. При этом Ферланд умеет не только забивать (17 голов – очень неплохой результат), но и играть жёстко, без прокатов. Сейчас он – третий по количеству силовых приёмов в команде (181) (для сравнения, у Линдхольма только 82 хита). Ферланд бьётся на пятачке, оттесняет от шайбы, бьёт сам и всегда готов вступиться за партнёров. Такие игроки ценятся везде.

Наконец, вратари. Команду на правах свободного агента покинул Кэм Уорд – герой чемпионского сезона «Каролины» и обладатель «Конн Смайта». В последние годы статистика Уорда неизменно шла на спад, перемены назревали. В сезоне-2017/18 «ураганы» опрометчиво поставили на Скотта Дарлинга, но результат он не показал, и с ним также пришлось расстаться, уже через драфт отказов. В этом году в «Каролине» действует дуэт вратарей, которые оказались не нужны своим предыдущим клубам. Мразек одно время подавал большие надежды в «Детройте», но они остались нереализованными, Макэлинни неплохо справлялся с ролью второго номера сначала в «Коламбусе», затем в «Торонто».

Обоих нельзя назвать выдающимися вратарями, но своё дело они делают, — спасают в самые нужные моменты. Особенно Мразек. Особенно в последний месяц, когда на кону стоял плей-офф. В первом раунде основная нагрузка тоже ляжет на него.

Реакция игроков «Каролины» на первый выход в плей-офф за последние 10 лет

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Баланс обороны и атаки

«Каролина», наконец-то, начала не просто играть, но реализовывать свои моменты. В прошлом сезоне «ураганы» были четвёртыми в лиге по количеству бросков за игру (33,9), в этом – первые (34,5). Но сейчас они впервые за 11 лет смогли забить 239 голов, а по пропущенным поднялись с 22 места сразу на шестое (218). На Востоке меньше пропускают только «Айлендерс» и «Бостон».

Линия обороны у «Каролины» очень приличная. Песке – один из лучших защитников по игре в обороне, лидер команды по блокам. Здесь видна по-настоящему командная работа и баланс, «Каролина» — одна из шести команд лиги в этом году, где сразу трое защитников набрали не менее 30 очков (Хэмилтон, Фолк, Славин).

В меньшинстве «Харрикейнз» также серьёзно прибавили. В этом помогает пара МакГинн – Мартинук, которые не только надёжны в обороне, но за счёт хорошей скорости могут организовать контратаку. В этом сезоне «Каролина» успешно «убивает» 81,8% попыток соперников против 75,5% в прошлом году.

Фото: hockeyviz.com

Молодёжь и опыт

«Каролина» — одна из самых молодых и неопытных команд, если брать в расчёт общее количество матчей в НХЛ. Свечников, Валльмарк и Фёгеле проводят первые полноценные сезоны, лучшему бомбардиру Ахо только 21 год. Многие, как Фолк, Песке или Славин, имеют богатый опыт, но не сыграли в плей-офф ни одного матча.

Для Бриндамора «Каролина» — не просто место работы. Он был капитаном команды, когда та выиграла Кубок Стэнли, он – легенда клуба, его номер выведен из обращения. И наверняка ему было больно видеть, как «Каролина» падает вниз. От той команды в «ураганах» сейчас остались только он и Джастин Уильямс. Перед тем, как принять предложение, Бриндамор первым делом посоветовался со своим старым другом. А затем сделал его капитаном. Эти двое точно знают, как выигрывать и какой ценой даются победы. И передают свой опыт молодёжи.

Как Свечников стал шайбой. Никто в НХЛ не празднует так, как «Каролина» Они поняли, что хоккей должен быть весёлым. И понеслось.

Бриндамор подарил надежду, игроки в этом году уже не шли на арену, как на казнь. Они научились праздновать лучше всех в лиги и радоваться даже маленьким победам. После выхода в плей-офф игроки только и говорили о том, что никто и не думал сдаваться зимой, когда «ураганы» шли далеко за пределами восьмёрки, и продолжали следовать системе.

«Ребята делали всё, о чём их просили. Такой и должна быть команда, когда каждый стоит друг за друга. Я сейчас очень счастлив, но по правде, один выход плей-офф не является нашей конечной целью», — сказал Уильямс. И это только начало. Можно не сомневаться, что парни Бриндамора не испугаются «Вашингтона» и Овечкина в первом раунде плей-офф или не сдадутся без боя «Тампе» и Кучерову.