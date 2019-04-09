«Не хочется возвращаться в Россию». Каким был первый год Кучерова в Америке

О российском этапе карьеры Никиты Кучерова говорилось уже много. На тот момент в ЦСКА не очень верили, что он готов играть на уровне КХЛ, а потом отказались оплачивать ему операцию. Поэтому в 19 лет Кучеров отправился за океан. Там его сразу прооперировали, восстановили и дали возможность стать тем, кем он сейчас является. Начинал Кучеров, конечно, не с НХЛ, а самых низов, но очень быстро пробился наверх. Вспоминаем, каким был первый год Никиты в Северной Америке.

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Сбежавший из казармы. Что было бы с Кучеровым, останься он в ЦСКА? Спойлер: ничего хорошего.

Юниорская лига

Восстановившись после операции, Кучеров приехал на летние сборы «Тампы».



«Сначала три с половиной месяца вообще не тренировался – восстанавливался после операции, а в июле приступил к занятиям в зале с тренером. По факту «предсезонку» не пропустил, хотя многие пишут обратное. Съездил в тренировочный лагерь «Тампы», где снова ходил только в зал. Из Тампы я поехал в Нью-Йорк, там уже вышел на лёд, а в августе отправился в Квебек, начал тренировки с командой. Два месяца работал там в зале и на льду. У меня было больше всех в команде тренировок», — рассказывал Никита.



В Канаду он приехал уже во взрослом возрасте с возможностью выступать в юниорской лиге всего один сезон. Там он попал в руки к Патрику Руа, для которого это был последний год работы тренером в юниорской лиге.

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В «Квебеке» Кучерова набрал 10 очков в шести играх, но в команде было ещё два европейца (Михаил Григоренко и швед Ник Сорёнсен, который играет сейчас за «Линчёпинг»). Из-за лимита Никита попадал в состав через матч. Играть же хотелось всегда, поэтому Кучеров попросил обмен в более слабую команду и оказался в «Руан-Норанде».



«В Квебеке мне было тяжело из-за стиля команды, было сложно в него вписаться. К тому же я пропустил полгода и без товарищеских матчей, без подготовки сразу вышел на игры. А то, что набирал так много очков, это просто везение. Я хотел этого обмена. В Квебеке мало играл, ставили меня через матч, потому что в команде три европейца и кто-то один должен был оставаться вне состава. А я хотел играть постоянно. Для меня этот обмен только плюс. Был ещё вариант с АХЛ. Когда играл в «Квебеке», мы с агентами искали обмена и обдумывали поехать в АХЛ, но отказались от этой идеи: в АХЛ я, как самый молодой, играл бы мало. А в новой команде со льда не выхожу. В «Руан-Норанде» мне проще было влиться в игру», — сказал Кучеров.



В новой команде Кучеров настрелял 53 очка в 27 играх, а затем встретился с «Квебеком» в плей-офф. В пятой, и последней, игре серии россиянин поучаствовал во всех шести шайбах своей команды (3+3), а его «Руан-Норанда» выиграла серию – 4-1.

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АХЛ

Следующим летом Кучеров приехал в лагерь новичков «Тампы» уже не для того, чтобы просто ходить в тренажёрный зал:



«Я собираюсь очень усердно работать, чтобы попасть в фарм-клуб «Тампы», «Сиракьюз», а там посмотрим, что произойдёт», — говорил Кучеров.



Вместе с Кучеровым в лагере развития «Тампы» были Андрей Василевский, Никита Нестеров, Артём Сергеев и Никита Гусев (без контракта с клубом). Как и планировал, Никита начал сезон в АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч» вместе с Нестеровым, Сергеевым и Наместниковым. Кучеров начал без раскачки. Хет-трик в ворота «Рочестера», 20 очков в 10 играх и первое место в гонке бомбардиров, которое он делил с Трэвисом Мореном из «Техаса».



«Там драки в каждой игре. Что ни свисток, то стычка. Эта лига жёстче, чем даже НХЛ. Меня научили быть крепче, отрабатывать в обороне, лучше бороться в углах. Вообще АХЛ – хорошая тяжёлая лига. Если там освоишься, то станешь более универсальным игроком», — говорил Кучеров.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Сиракьюз» в YouTube.



Яркий старт Кучерова в АХЛ не остался незамеченным в «Тампе».



«Кучеров блестяще начал сезон. Но в том, что он играет в АХЛ, немало плюсов. В первую очередь – он появляется на льду во всех возможных ситуациях. Скорее всего, получит игровое время и в меньшинстве. Плюс в «Сиракьюз» он обучается тому, что очень поможет ему в дальнейшем.Но если он продолжит в том же духе, то будет вызван в НХЛ. И довольно скоро. Спешить, понятно, не стоит, я и сам постоянно говорю о терпении, но если парень готов играть в НХЛ, и у меня есть для него место в составе – он будет здесь играть», — генменджер «молний» Стив Айзерман не скрывал своего удовлетворения от игры россиянина в АХЛ.

Кучеров был признан лучшим новичком месяца, ещё через две недели он лидировал в лиге по очкам и голам. Лучшим бомбардиром того сезона АХЛ в итоге стал Морен, который до сих пор играет за «Техас» и к своим 35 годам провёл всего 13 матчей в НХЛ.



Кучеров же закончил свою карьеру в АХЛ на отметке в 17 игр (13 голов и 11 передач). Дебюту в НХЛ поспособствовала не только результативная игра в АХЛ, но и случай. Лидер «Тампы» Стивен Стэмкос врезался в штангу и сломал большую берцовую кость.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

НХЛ

25 октября 2012 года Кучеров сыграл свой первый матч в юниорской лиге Канады, а 25 ноября 2013-го уже забил свой первый гол в НХЛ за «Тампу». Это случилось на третьей минуте матча с «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Хочу отметить, что Кучеров не боится бросать по воротам. А когда ты постоянно нацелен на ворота, шансы забить гол становятся выше. Уверен, что этот гол не последний для Кучерова в НХЛ», – сказал тогда главный тренер «молний» Джон Купер.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.



«Привыкаю к игре в НХЛ, здесь намного быстрее скорости, меньше времени на раздумья. Конечно, хочется побольше забивать, нужно больше работать и тогда голы придут. Тренеры говорят, чтобы я не расстраивался из-за этого. В то же время, чтобы остаться в команде, нужно хорошо играть в защите и прибавлять в силовой борьбе. Планы на будущее? Остаться здесь и забивать в каждой игре, как это делают Стэмкос, Кросби, Кейн и тот же Овечкин. Хочется играть в НХЛ всю свою карьеру и не хочется возвращаться в КХЛ, в Россию», – рассказывал Кучеров.



Ещё во время выступления в юниорской лиге в профиле россиянина в «Твиттере» на фото был изображён канадский флаг. Может, это была обида на Россию, где не оценили его талант, а может, благодарность хоккейной державе, где к нему отнеслись по-человечески и дали возможность стать как Стэмкос, Кросби, Кейн и Овечкин.

«Про флаг мне уже не раз писали в «Твиттере». Ну, я же живу в Канаде, вот и поставил. Ничего особенного», — так объяснял это Кучеров.



После гола «Рейнджерс» в карьере Никиты было ещё 187 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь он обладатель российского рекорда в НХЛ по количеству очков за один сезон, мечтает выиграть Кубок Стэнли и золото Олимпиады в составе сборной России.