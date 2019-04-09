Никитин, Воробьёв и хоккеисты «армейских» команд рассказали о завершившейся финальной битве на Западе.

«Дадите билеты на ЧМ – поедем вместе». Дацюк «зажёг» после серии с ЦСКА

В Москве завершился седьмой матч финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА. Хозяева победили со счётом 3:1. Счёт в серии стал 4-3 в пользу ЦСКА, «армейцы» вышли в финал Кубка Гагарина. На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

ЦСКА – в финале Кубка Гагарина! Исход борьбы на Западе решили три минуты ЦСКА впервые в истории взял седьмой матч. Теперь Москве предстоит борьба с проклятьем Кубка Континента.

«В прошлом году был большой опыт для нас»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итог серии со СКА и поделился ожиданиями от финала с «Авангардом».

— Тяжёлая серия, семь игр. Думаю, что мы заслуженно победили. Ребята выложились по полной программе. Готовимся к финалу.

— Какой настрой на «Авангард»?

— Мы только выдохнули от серии со СКА. Серьёзный соперник, серьёзный состав, амбициозный тренерский штаб. С полной ответственностью начнём готовиться. Достойные соперники для финала.

— ЦСКА готов к шквалу бросков со стороны Омска?

— Думаю, что это будет обоюдно. Мы будем концентрироваться на своей игре.

— Времени на отдых хватит?

— Будем в тонусе. Все почувствовали накал, не вижу никакой проблемы.

Никитин: В прошлом году было много потрачено сил на серию со СКА. Выложились, на финал нас не хватило. Это был большой опыт для нас. Сейчас посмотрим, сможем ли мы сделать выводы.

— Почему не удалось провести всю серию со СКА на одном уровне?

— СКА – серьёзный соперник, ребята с большим опытом. Мастерства достаточно, это позволяет компенсировать усталость. Большинство у них хорошее. Две команды выжимали максимум друг из друга.

— У «Авангарда» разыгрался Сергей Шумаков. Понимаете, с каким настроем он выйдет играть с ЦСКА?

— Мне главное, как наша команда будет настроена.

— Какие выводы сейчас надо сделать?

— В прошлом году было много потрачено сил на серию со СКА. Выложились, на финал нас не хватило. Это был большой опыт для нас. Сейчас посмотрим, сможем ли мы сделать выводы.

— Показалось, что Сорокин немного подустал…

— Главное, что он нас выручал.

— Как оцените перестановки в звеньях? Капризов играл со Светлаковым, Слепышев в первом звене.

— Что касается Капризова, то я в своё время разговаривал с Виктором Васильевичем (Тихоновым – Прим. «Чемпионата»), он рассказывал про молодого Фёдорова, Могильного. С молодых игроков иногда нужно снимать давление. Кирилл – не исключение. Каким бы он не был талантливым, он – молодой человек. Кто постарше должен был брать на себя роль лидеров. Что будет дальше – посмотрим.

Статистика решающего матча серии ЦСКА — СКА

«Дацюк играл через боль, у Прохоркина и Хафизуллина вирус»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв заявил, что на его команду свалился вирус, а Павел Дацюк играл через боль.

— Второй период немножко не удался у нас, царапались, работали. В принципе, всё.

— По какой причине не играли Прохоркин и Хафизуллин?

— Температура у них, вирус.

— У обоих?

— Не только у них, ещё люди есть. Но это не оправдание, это факт.

— Снова началось всё с удаления за нарушение численного состава…

— Там пересменка была. Чуть-чуть не успели, на полметра. Но решили, как решили.

— Прокомментируйте, пожалуйста, момент с Карповым в меньшинстве. Был выход один на один с Сорокиным. Ключевой момент был?

— Думаю, да. Если бы забил, игра бы совершенно по-другому могла пойти.

— Вы будете смотреть финал уже как главный тренер сборной России? Насколько трудно будет перестроиться?

— Сегодня, вроде бы, вопросы по игре и по серии между СКА и ЦСКА.

Воробьёв: У Прохоркина и Хафизуллина температура, вирус. Не только у них, ещё люди есть. Но это не оправдание, это факт

— Говорят, что у многих вирус. Во многих командах, не только в вашей. Насколько повлияла эта хворь на развитие серии?

— Люди играют в плей-офф.

— В прошлом году у ЦСКА свинка была, сейчас у вас какая-то проблема. Тенденция вырисовывается. Доктора не могут ничего сделать?

— Свинки у нас нет.

— В целом ваш первый год в СКА как оценить можно — удовлетворительно, хорошо? И был ли Плотников лучшим игроком серии?

— Пока ещё свежо всё, только закончили серию. Попозже будем анализировать, оценивать.

— Дацюк через боль играл? Были ли у него какие-то проблемы?

— Да, были. Играл через не могу.

— Чем объяснить, что в Санкт-Петербурге у СКА три победы, а в Москве четыре поражения?

— Возможно, родные стены помогают каждой команде.

— И всё?

— Так случилось. Сегодня мы, конечно, очень хотели выиграть, но не получилось, к сожалению.

— Чего не хватило СКА, чтобы дожать в серии соперника?

— Во многих матчах мы больше атаковали. Обычно не хватает одного лишнего гола.

— Не было желания тактику сменить и заставить ЦСКА лезть вперёд, а самим сыграть от обороны?

— У нас разные тактики были в серии и в играх тоже.

— Много в этой серии доверяли молодым игрокам, в первое звено даже ставили. Это такая политика клуба или от ситуации зависело?

— От ситуации.

— Оцените игру Михаила Мальцева.

— Для Миши первый плей-офф, довольно хорошо он его провёл, на мой взгляд.

«Нужно подальше засунуть личные амбиции»

Форвард ЦСКА Сергей Калинин рассказал о завершившейся серии. Хоккеист заявил, что нужно засунуть все свои личные амбиции подальше.

— Была очень хорошая игра, очень хорошая серия. Думаю, все ожидали такого накала, борьбы, голов и самоотверженности. Она получилась зрелищной, хорошо, что выиграли. Ребята большие молодцы. Каждый старался, независимо от того, получалось или нет, старались делать всё для победы.

— Много сил отдали, хватит сил на Омск?

— Они вчера тоже практически две игры сыграли, так что мы, наверное, в равных условиях.

— Насколько принципиальной для вас будет серия с «Авангардом», где вас помнят и любят?

— Буду готовиться, как на любую команду. Свои личные амбиции надо подальше засунуть и постараться выиграть.

— Готовы к агрессивному североамериканскому стилю «Авангарда»?

— У нас есть время подготовиться, разобрать. Думаю, тренеры найдут правильные ключи.

— Показалось, что когда СКА забил, вы не занервничали, а наоборот, успокоились.

— Да, были одной командой, на лавке все друг друга поддерживали. Несмотря на пропущенную шайбу, ни у кого не было никаких сомнений, ни одного шага назад никто не делал. Старались делать свою работу и это дало результат.

«Авангард» заслуженно в финале, отличный подбор мастеров»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о голе в ворота СКА и дал оценку сопернику «армейцев» по финальной серии.

— В данный момент облегчение, что выиграли эту серию. Столько сил отдали, уже готовимся к следующему раунду.

— То есть уже забыли?

— Ещё нет, в данный момент облегчение, что работали, старались и заслужили эту победу.

— По ходу серии, как только вы начинали играть активно, включали скорости, у СКА появлялись проблемы. Чего не хватало так сыграть в гостевых играх?

— Не знаю, говорим об этом и сами знаем, что это наша сильная сторона. Где-то кто-то выпадал, не всё складывалось, как мы хотели, из-за этого случались спады в игре, играли отрезками.

— Что думаете о будущем сопернике? Все говорили, что серия ЦСКА – СКА – это скрытый финал, но «Авангард» показал, что он не хуже.

— Регулярку вспоминать не хочется, там другая игра. Сейчас день отдохнём и будем готовиться, разбирать их по видео.

— Хоть краем глаза следили?

— Следили, смотрели. Хорошая команда, отличный подбор мастеров, все на ходу. У всех идёт игра, лично заметил, что командная тактика работает, игроки полностью доверяют. Хороший соперник, который заслуженно в финале.

— Вам нравится играть против команд, которые играют в североамериканском стиле, активно, много бросают?

— Да, думаю, что и мы это показываем, когда хорошо играем и добиваемся крепких побед. Когда мы идём активно, наседаем и бросаем больше, чем соперник.

— Голы приберегли для более важных матчей?

— Буду в это верить, надеюсь.

— Не зря вернулись, первый год и сразу финал Кубка Гагарина?

— Я вернулся, и цель сразу обозначили одну. Ещё до неё не добрался.

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«Чемпионат мира? У вас билеты есть? Дадите мне, поедем вместе»

Форвард СКА Павел Дацюк ответил на многочисленные вопросы прессы в свойственной для себя ироничной манере.

— Как повлияло на СКА отсутствие Прохоркина и Хафизуллина?

— Их не хватило. Сейчас что об этом уже говорить?

— Чего ещё не хватило в сегодняшнем матче?

— Голов. Была хорошая борьба двух достойных команд. Победил ЦСКА. У них хорошая команда, они здорово играли на пятаке. Мы не забили грязных голов. Вот Плотников сегодня забросил рабочую шайбу, таких бы ещё парочку. Тогда было бы здорово.

— Вы играли через боль?

— В плей-офф травм нет.

Дацюк: Была поставлена задача – выиграть Кубок. Мы её не выполнили. Команда отдавалась, претензий никому не предъявить. Все ловили на себя шайбы и боролись

— Как вообще можно оценить плей-офф для СКА?

— Была поставлена задача – выиграть Кубок. Мы её не выполнили. Команда отдавалась, претензий никому не предъявить. Все ловили на себя шайбы и боролись. Это хоккей. За то его и любят, что результат не всегда предсказуем.

— Год назад было более горькое поражение?

— Если вспоминать, то, конечно, тогда было обиднее.

— Почему так неудачно начали серию, что со «Спартаком», что с ЦСКА?

— Тяжело сказать, потому что ЦСКА – это команда другого уровня. Они удачно играли с нами в регулярном чемпионате, поэтому в начале психологическое преимущество было на их стороне.

— Что думаете о своей игре?

— Было тяжело войти в ритм, здорово, что партнёры помогали.

— Это ваш последний матч за СКА?

— Я не знаю пока.

— У вас остаётся желание сыграть за Екатеринбург?

— Вы такие вопросы задаёте. Давайте о плей-офф.

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— Но это не последний матч в карьере?

— Да нет, я надеюсь. Если вы меня не уволили.

— Травма может повлиять на участие в чемпионате мира?

— Чемпионат мира? У вас билеты есть? Дадите мне, поедем вместе.