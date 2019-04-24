Всё самое интересное о ключевой схватке «Кэпиталз» с молодой и задорной командой Рода Бриндамора.

Отправит ли «Каролина» Овечкина на чемпионат мира? LIVE

Указанное в трансляции время – московское

20:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему внимаю текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии плей-офф НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Начало встречи запланировано на 02:30 мск, но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Сразу отметим, что пока обе команды побеждают исключительно на своём льду. Продолжится ли эта тенденция и в седьмой игре или «ураганы» сотворят сенсацию?

«Вашингтон» может присоединиться к «Тампе». Что творится в плей-офф НХЛ Три победителя дивизионов уже вылетели, «Вашингтон» может стать четвёртым.

Примечательно, что по сообщению североамериканской прессы, нападающий «Каролины» Андрей Свечников может принять участие в седьмом матче. Интересно было бы снова посмотреть на их дуэль с Овечкиным. Но, конечно, лучше обойтись без кулачных поединков.

Накануне шикарное шоу выдали «Сан-Хосе» и «Вегас», так что ждём от «Вашингтона» и «Каролины» не менее увлекательного зрелища! Не пропустите.