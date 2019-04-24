Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Вашингтон» — «Каролина», седьмой матч серии Кубка Стэнли, 24.04.2019

«Вашингтон» — «Каролина», LIVE
«Чемпионат»
Фото: Rob Carr/Getty Images
Отправит ли «Каролина» Овечкина на чемпионат мира? LIVE
Всё самое интересное о ключевой схватке «Кэпиталз» с молодой и задорной командой Рода Бриндамора.
Хоккей / НХЛ

Указанное в трансляции время – московское

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
25 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Каролина Харрикейнз
Роли

20:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему внимаю текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии плей-офф НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Начало встречи запланировано на 02:30 мск, но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Сразу отметим, что пока обе команды побеждают исключительно на своём льду. Продолжится ли эта тенденция и в седьмой игре или «ураганы» сотворят сенсацию?

«Вашингтон» может присоединиться к «Тампе». Что творится в плей-офф НХЛ
Три победителя дивизионов уже вылетели, «Вашингтон» может стать четвёртым.

Примечательно, что по сообщению североамериканской прессы, нападающий «Каролины» Андрей Свечников может принять участие в седьмом матче. Интересно было бы снова посмотреть на их дуэль с Овечкиным. Но, конечно, лучше обойтись без кулачных поединков.

Накануне шикарное шоу выдали «Сан-Хосе» и «Вегас», так что ждём от «Вашингтона» и «Каролины» не менее увлекательного зрелища! Не пропустите.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент