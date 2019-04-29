«Мы мрём как мухи». «Каролине» скоро будет некем играть, а она побеждает

Календарь игр и турнирная таблица плей-офф НХЛ сезона-2018/19

«Мы просто верим друг в друга», — не устают повторять игроки «Каролины». Вера, невообразимая стойкость и сумасшедшее везение уже довели их до полпути к финалу Востока. Команда выиграла первые два матча серии с «Айлендерс», но едет домой в смешанных чувствах – во второй игре к и так немаленькому списку травмированных добавилось ещё трое. В первую очередь – основной вратарь Петр Мразек, а также защитник Тревор Ван Римсдайк и нападающий Саку Маенлаенен. И как им удаётся выигрывать?

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Славин забивает в свои ворота

«Островитяне» не были довольны своей игрой в первом матче, где они не смогли забить ни одного гола, хотя во многом переигрывали соперника. Сегодня им повезло – в первом периоде Джейкоб Славин переправил шайбу в собственные ворота, пытаясь перехватить поперечную передачу от Барзала.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.



У отдохнувших «Айлендерс» больше сил, а у «Каролины», которая провела два тяжелейших матча с овертаймами, их, кажется, почти не было. Постоянные недоработки, невнятное большинство и три броска за первый период. Ну как тут выиграть? Во втором периоде «ураганы» полторы минуты играли «пять на три», но не создали ничего вразумительного. Только Мразек показывал свою лучшую игру, как всегда.

«Мы мрём как мухи»

Всё было против «Каролины» — ещё в первом периоде Клаттербак так мощно приложил Тревора Ван Римсдайка об борт, что тот не смог продолжить игру. Судьи оставили эпизод без внимания, а защитник ушёл в раздевалку, и после матча Бриндамор сообщил, что в скором времени он в состав не вернётся.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Shayna.



Во втором периоде «Каролину» постигла ещё одна напасть – Мразек потянул пах, перемещаясь от штанги к штанге, и тоже покинул площадку, в сердцах ударив клюшкой по борту. К счастью, перед этим он успел сделать ещё один сейв, нейтрализовав контратаку «Айлендерс» два в одного.



В третьем периоде нападающий четвёртого звена Саку Маенланен рукой заблокировал бросок Адама Пелеча и тоже покинул площадку. Ему уже провели операцию, и в строй он вернётся через 10-14 дней. «Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить – разве так бывает? Но мы всё равно рассчитываем побеждать», — отметил Бриндамор.

Остаётся только смеяться над тем, как у «Каролины» получается вытаскивать матчи. Действительно, как? «Только через работу, на жилах, по-другому никак не объяснить. Мы теряем ребят, тасуем звенья, потому что у нас нет выбора. Через работу мы даём себе шанс победить в каждом матче. Мы вытащили эту игру на жилах. Мы просим ребят выйти из зоны комфорта и делать то, что они обычно не делают. Но это плей-офф, надо как-то крутиться», — отметил Бриндамор.



И если травмы Ван Римсдайка и Маенлаенена просто добавили игрового времени остальным, то в воротах Мразека сменил Кёртис Макелинни, не игравший три недели. И в жизни не выигравший ни одного матча в плей-офф. Ему сразу же, без раскачки, пришлось спасать свою команду – и он справлялся со всеми бросками, делал вторые, третьи сейвы. В 35 лет он выиграл свой первый матч плей-офф, отразив 17 бросков. «Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде «Его надо ставить в ворота, только не это». Скорее, мы думали «Такая уж игра, мы мрём как мухи, вот и наш вратарь получил травму». Я рад, что Макэлинни был готов вступить в игру», — добавил Бриндамор.

«Каролина» сыграла 48 секунд хорошего хоккея»

Игра развернулась на 180 градусов всего за 48 секунд в начале третьего периода. Уоррен Фёгеле сравнял счёт уже на 17-й секунде, попав точно в дальнюю девятку, а менее чем через минуту Нидеррайтер подправил дальний бросок Терявяйнена.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.



Хозяев такое развитие событий нисколько не смутило, они продолжили давить на ворота соперника и только каким-то чудом не сравняли счёт. В третьем периоде «Айлендерс» обрушили шквал бросков на ворота соперника, обстучали все штанги, но удача от них отвернулась.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Shayna.



«Мы провели сильный матч, но такое случается. Я обычно говорю, что это невидимая рука. Две смены, «Каролина» сыграла 48 секунд очень хорошего хоккея. У нас было много шансов увеличить преимущество, но они держались, и мы не смогли этого сделать. В нашей игре была уверенность, даже после двух голов всё было в порядке. У нас было много шансов, но суровая реальность в том, что иногда ты играешь хорошо и не добиваешься результата», — сказал Барри Тротц.



Тротц знает, что 0-2 – не приговор, в прошлом году его «Вашингтон» начал плей-офф с двух поражений, а затем выиграл Кубок Стэнли. Но надо отдать должное «Каролине», которая отказывается сдаваться даже когда всё против неё. Удивительный плей-офф, ничего не скажешь.