Овечкин будет позже, а пока следим за Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком, Василевским и всей сборной. Все самое интересное – в нашем онлайне.

«Красная машина» снова в сборе! Россия – Швеция на Евротуре LIVE

Календарь и турнирная таблица Евротура-2018/19



Календарь матчей чемпионата мира – 2019

14:50. Илья Ковальчук — в четвёртом звене, на воротах — Андрей Василевский.

Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;

Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;

Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов;

Блажиевский, Ковальчук– Андронов– Плотников, Михеев.

14:40. Капитаном сборной России был выбран Илья Ковальчук, капитан сборной Швеции — защитник Оливер Экман-Ларссон.

14:20. Стоит напомнить, что значительная часть российской энхаэловской бригады — Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев — присоединятся к команде 2 мая, то есть со шведами они не сыграют. А вот у «трёх корон» уже сейчас в составе 16 (!) человек из-за океана.

16 игроков из НХЛ включены в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

14:00. В рамках подготовки к чемпионату мира — 2019 сборная России проведёт три матча на заключительном этапе Евротура. Сегодня российская команда встретится в Стокгольме с командой Швеции. Ожидается, что в составе россиян появятся Андрей Василевский, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук и многие другие игроки из НХЛ.

Фото: РИА Новости

Капитаном сборной России на заключительный этап Евротура назначен Илья Ковальчук. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников. При этом по итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно.

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019

В состав сборной Швеции вошли 16 игроков из НХЛ, в том числе Хенрик Лундквист, Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петерссон и Патрик Хёрнквист.