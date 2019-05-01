«Красная машина» снова в сборе! Россия – Швеция на Евротуре LIVE

Календарь и турнирная таблица Евротура-2018/19
Календарь матчей чемпионата мира – 2019
14:50. Илья Ковальчук — в четвёртом звене, на воротах — Андрей Василевский.
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;
Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;
Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук– Андронов– Плотников, Михеев.
14:40. Капитаном сборной России был выбран Илья Ковальчук, капитан сборной Швеции — защитник Оливер Экман-Ларссон.
14:20. Стоит напомнить, что значительная часть российской энхаэловской бригады — Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев — присоединятся к команде 2 мая, то есть со шведами они не сыграют. А вот у «трёх корон» уже сейчас в составе 16 (!) человек из-за океана.
14:00. В рамках подготовки к чемпионату мира — 2019 сборная России проведёт три матча на заключительном этапе Евротура. Сегодня российская команда встретится в Стокгольме с командой Швеции. Ожидается, что в составе россиян появятся Андрей Василевский, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук и многие другие игроки из НХЛ.
Капитаном сборной России на заключительный этап Евротура назначен Илья Ковальчук. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников. При этом по итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно.
В состав сборной Швеции вошли 16 игроков из НХЛ, в том числе Хенрик Лундквист, Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петерссон и Патрик Хёрнквист.