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Хоккей, Евротур 2019. Онлайн-трансляция матча Россия – Швеция перед ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Хоккей, Евротур 2019
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Красная машина» снова в сборе! Россия – Швеция на Евротуре LIVE
Овечкин будет позже, а пока следим за Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком, Василевским и всей сборной. Все самое интересное – в нашем онлайне.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Календарь и турнирная таблица Евротура-2018/19

Календарь матчей чемпионата мира – 2019

Еврохоккейтур
01 мая 2019, среда. 16:00 МСК
Швеция
Россия

14:50. Илья Ковальчук — в четвёртом звене, на воротах — Андрей Василевский.

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;
Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;
Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук– Андронов– Плотников, Михеев.

14:40. Капитаном сборной России был выбран Илья Ковальчук, капитан сборной Швеции — защитник Оливер Экман-Ларссон.

14:20. Стоит напомнить, что значительная часть российской энхаэловской бригады — Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев — присоединятся к команде 2 мая, то есть со шведами они не сыграют. А вот у «трёх корон» уже сейчас в составе 16 (!) человек из-за океана.

16 игроков из НХЛ включены в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура

14:00. В рамках подготовки к чемпионату мира — 2019 сборная России проведёт три матча на заключительном этапе Евротура. Сегодня российская команда встретится в Стокгольме с командой Швеции. Ожидается, что в составе россиян появятся Андрей Василевский, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук и многие другие игроки из НХЛ.

Фото: РИА Новости

Капитаном сборной России на заключительный этап Евротура назначен Илья Ковальчук. Ассистентами капитана будут форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников. При этом по итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно.

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019

В состав сборной Швеции вошли 16 игроков из НХЛ, в том числе Хенрик Лундквист, Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петерссон и Патрик Хёрнквист.

16 игроков из НХЛ включены в состав сборной Швеции на чешский этап Евротура
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