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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Национальная сборная продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе. Сегодня, 29 апреля, команда тренировалась на базе в Новогорске в следующих сочетаниях:

Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;
«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;
«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;
«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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