Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019

Национальная сборная продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе. Сегодня, 29 апреля, команда тренировалась на базе в Новогорске в следующих сочетаниях:



Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;

«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;

«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;

«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;

«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.



30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



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