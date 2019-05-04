Россия — Финляндия: россияне вышли на большинство с пятью нападающими

Сборная России в первом периоде встречи со сборной Финляндии пыталась реализовать большинство с помощью спецбригады, составленной из пяти нападающих. На лёд вместе вышли Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Илья Ковальчук.



Сборная России вышла на лёд в следующем составе:



Георгиев (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.



На грядущем чемпионате мира в Братиславе сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

С Овечкиным и Кузнецовым! Россия — Финляндия на Евротуре LIVE Первая проверка боевого состава россиян перед чемпионатом мира. Все самые интересные подробности матча — в нашем онлайне.