Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия — Финляндия: россияне вышли на большинство с пятью нападающими

Россия — Финляндия: россияне вышли на большинство с пятью нападающими
Хоккей / Евротур

Сборная России в первом периоде встречи со сборной Финляндии пыталась реализовать большинство с помощью спецбригады, составленной из пяти нападающих. На лёд вместе вышли Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Илья Ковальчук.

Сборная России вышла на лёд в следующем составе:

Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

На грядущем чемпионате мира в Братиславе сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

С Овечкиным и Кузнецовым! Россия — Финляндия на Евротуре LIVE
Первая проверка боевого состава россиян перед чемпионатом мира. Все самые интересные подробности матча — в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент