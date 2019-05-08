Овечкин убегал, клоны – догоняли. Сердце лидера сборной России оттаяло

Календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019



И всё-таки сильна духом российская команда! Ещё с утра сборная России по хоккею проводила открытую тренировку в подмосковном Новогорске, однако сразу после запланированного занятия отправилась в столицу Словакии. В Братиславе, а также в городе Кошице (но россияне проведут групповой этап именно в Братиславе) пройдёт чемпионат мира 2019 года.

Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.

Нынешняя Словакия, если кто-нибудь из вас отдыхал в Болгарии или ездил туда по другим делам, чем-то напоминает эту небогатую по европейским меркам страну. Главное отличие в одном – в Болгарии есть море, а в Словакии его нет. Но, в конце концов, хоккеисты, как и журналисты, прилетели не на курорт, а почти на месяц безостановочной работы. И дай бог, чтобы все мы отсюда уехали в отличном, «золотом» настроении.



Примерно в 19:00 по местному времени российская команда приземлилась в аэропорту Братиславы, куда её доставил специальный чартерный борт из Москвы. Практически все представители СМИ, к слову, добирались до словацкого центра через Вену. В столице Австрии аэропорт более крупный, рейсов до туда больше, стоят они дешевле. Далее – трансфер автобусом и вуаля, ты на месте.



В зоне прилёта братиславского аэропорта ожидаемо толпились болельщики и журналисты. В Словакии хватает поклонников российских хоккейных звёзд. Больше всего внимания было оказано форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину. Фанаты в свитерах «Вашингтона» и «Питтсбурга» буквально облепили наших ребят.

Малкин в автографах поклонникам не отказывал, а вот Овечкин быстрой походкой с чемоданом в руках устремился к автобусу, который ждал россиян на улице. Похоже, Овечкин даже забыл, что багаж надо было брать не в салон, а положить в багажное отделение. Сделал несколько совместных селфи с фанатами и расписался на коллекционных карточках и Евгений Кузнецов. Он в Братиславе тоже достаточно популярен.

Про Овечкина разговор отдельный. Александр – самый звёздный и узнаваемый хоккеист на нынешнем первенстве планеты, даже учитывая наличие в составе сборной США Патрика Кейна, а в составе сборной Канады Джона Тавареса. Овечкину нужно понимать, что здесь его если и не будут разрывать на части, то точно будут оказывать массу внимания, караулить у отеля и гоняться за вожделенным автографом.

И всё же нескольким поклонникам мастерства Ови удалось заполучить от кумира автограф или сделать совместное селфи. Люди находились на седьмом небе от счастья. Одна девушка и вовсе попросила капитана «Вашингтона» выйти из автобуса и поставить автограф. И Саша не отказал! Так что как бы Овечкин не убегал, его клоны в фирменных джерси «Кэпиталз» с цифрой восемь на спине всё равно догоняли любимца.

Сразу после того, как все хоккеисты прошли паспортный контроль и сели в автобус, команда отправилась заселяться в отель, который находится в самом центре Братиславы. Уже завтра, в День Победы, у сборной запланировано специальное мероприятие, посвящённое памяти павших в Великой Отечественной войне.