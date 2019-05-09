Уходи со льда быстрее! Глупая ошибка капитана стоила «Колорадо» финала Запада

Скандальная серия первого раунда с «Вегасом» тяжело далась «Сан-Хосе», который потерял из-за травмы своего капитана Джо Павелски. В эпизоде с толчком клюшкой от Коди Икина, который стал знаменитым после спорного решения судьи, у Павелски открылось серьёзное кровотечение, виной которого стало неудачное падение. Всю серию с «Колорадо» он пропустил, но на седьмой матч выйти смог, вернувшись в тройку к Эвандеру Кейну и Томашу Гертлю. И хотя физическое состояние капитана «акул» было далёким от стопроцентной готовности, именно Джо внёс солидный вклад в победу «Шаркс».

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С гола Павелски всё и началось, когда на исходе шестой минуты Джо подправил на пятачке дальний выстрел Брента Бёрнса. Для «Сан-Хосе» это был хороший знак, и после этой шайбы хозяева понеслись увеличивать преимущество. «Я много пропустил, долго не играл. Было важно забить покорее. Это была тонна эмоций», — признался Павелски после матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Ещё спустя пять минут Гертль увеличил преимущество калифорнийцев, но «лавины» ответили на это самым обидным для болельщиков «Шаркс» образом. Микко Рантанен, который также играл с серьёзной травмой, забил обиднейший для хозяев гол за 7 секунд до сирены на перерыв, обозначив серьёзность намерений «Колорадо» побороться за выход в финал Западной конференции.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Одним из крайне неудачных моментов для «Эвеланш» стал эпизод в самом начале встречи, когда лидер денверцев Натан Маккиннон болезненно врезался в борт. Через некоторое время он смог вернуться на лёд, но боль в плече могла давать о себе знать, и эффективность Маккиннона была ниже обычной — ни одного очка он набрать не смог.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Впрочем, шанс набрать очень важное очко у Макиннона был. В середине второй двадцатиминутки «Колорадо» забил второй гол, сравняв счёт, но шайба была отменена после видеопросмотра. Капитан «лавин» Габриэль Ландеског забрался в офсайд при смене, не сумев покинуть лёд до того, как шайба пересекла синюю линию.

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«Я был очень удивлён таким решением арбитров. Так же, как и все остальные наши игроки. Я ушёл со льда, но мы внезапно забили. Я ничего об этом не думал и долго не мог понять, почему гол не засчитывают. Это очень неуклюжая ошибка, вот так уходить со льда. Знаете, если бы я смог что-то сделать по-другому в этом матче, то именно этот момент. Надо было поскорей запрыгнуть на бортик», — признался Ландеског.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Решающий гол Йоонаса Донского был забит симпатично и просто. После затяжной атаки финский форвард с русской фамилией объехал ворота Филиппа Грубауэра и бросил с разворота — голкипер не успел переместиться и среагировать на этот выстрел.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сан-Хосе».

«Сан-Хосе» вышел в финал Западной конференции второй раз за последние четыре года и сыграет против «Сент-Луис Блюз» — первый матч этой пары состоится в ночь с 11 на 12 мая. Пару финалистов Востока составили «Каролина» и «Бостон», которые начнут свою битву в ночь на 10 мая.



«Соперник был хорош. Они заставили нас работать по полной программе. Гол на первой минуте третьего периода был очень опасен, так что я отдаю должное «Колорадо», это отличная команда», — сказал Павелски .

