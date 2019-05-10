«Кто ж виноват, что у Овечкина мало большинства?». Воробьёв отвечает

Сборная России по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира, одержав уверенную победу над Норвегией – 5:2. После окончания матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Илья Воробьёв.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.

«Малкин? Давайте не будем возносить команду»

— Матч прошёл хорошо, но концовка смазанная. Расстроились?

— Да, сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. Но так получилось, что в первом голе у Орлова сломалась защитная часть конька. Работать в любом случае есть над чем.

— Малкин наконец-то заиграл так, как вы хотите видеть?

— Давайте не будем возносить. Я имею ввиду не Женю, а в принципе команду. Игра прошла нормально, работаем дальше.

— Мы в том смысле, что подтянулись остальные два звена.

— Мы не делим на звенья, у нас команда. Командный результат.

— Что вам сегодня понравилось?

— Большинство неплохо отработали.

— Как оцените игру Гаврикова после прилёта?

— Нормально. То, то мы и хотели. Он солидно сыграл, вошёл в игру. Это правильно, чтобы он сразу перешёл на большие площадки, почувствовал атмосферу сборной.

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«Ждём Задорова, у него небольшие проблемы с визой»

— Овечкин нанёс первый бросок где-то на 53-й минуте. Нонсенс?

— Опять же, вы хотите услышать про каждого игрока. Понравилось движение, самоотдача, как ребята работали.

— Какая вообще стратегия по дозаявке: защитник или нападающий?

— Работаем, идём день за днём. Будем смотреть, как развивается ситуация.

— С Зубом и Блажиевским спешить не будете?

— Мы ждём Задорова, а потом будем решать.

— К какому числу?

— Там с визой небольшая проблема. В течение двух дней.

— С Сергачёвым всё в порядке?

— Да.

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«У Овечкина мало большинства? Кто ж виноват?»

— У финнов два гола канадцам забил 18-летний Какко. Почему у нас такое невозможно?

— И у нас возможно. Вопрос в уровне игрока. Если игрок готов, какая разница сколько ему лет – 15, 16 или 18?

— Тренерское доверие?

— Это не вопрос тренерского доверия. Что в лиге, что в сборной – если игрок готов к этому уровню, почему нет?

— Овечкин очень мало играл в большинстве…

— Кто ж виноват, если выходили другие и забивали за 15 секунд?

— Поменять порядок выхода спецбригад.

— Поменяли в третьем периоде, они выходили.

— Василевский спасал в нужный момент?

— Про вратарей лучше не говорить.

— Впереди матч с Австрией. Дадите поиграть другим вратарям?

— Мы будем разводить вратарей, но пока точно вам не скажу.

— Насколько требуются очки от звена, где играют Ковальчук, Андронов и Плотников?

— Нам требуются общие победы.