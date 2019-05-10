«Кто ж виноват, что у Овечкина мало большинства?». Воробьёв отвечает

Сборная России по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира, одержав уверенную победу над Норвегией – 5:2. После окончания матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«Малкин? Давайте не будем возносить команду»
— Матч прошёл хорошо, но концовка смазанная. Расстроились?
— Да, сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. Но так получилось, что в первом голе у Орлова сломалась защитная часть конька. Работать в любом случае есть над чем.
— Малкин наконец-то заиграл так, как вы хотите видеть?
— Давайте не будем возносить. Я имею ввиду не Женю, а в принципе команду. Игра прошла нормально, работаем дальше.
— Мы в том смысле, что подтянулись остальные два звена.
— Мы не делим на звенья, у нас команда. Командный результат.
— Что вам сегодня понравилось?
— Большинство неплохо отработали.
— Как оцените игру Гаврикова после прилёта?
— Нормально. То, то мы и хотели. Он солидно сыграл, вошёл в игру. Это правильно, чтобы он сразу перешёл на большие площадки, почувствовал атмосферу сборной.
«Ждём Задорова, у него небольшие проблемы с визой»
— Овечкин нанёс первый бросок где-то на 53-й минуте. Нонсенс?
— Опять же, вы хотите услышать про каждого игрока. Понравилось движение, самоотдача, как ребята работали.
— Какая вообще стратегия по дозаявке: защитник или нападающий?
— Работаем, идём день за днём. Будем смотреть, как развивается ситуация.
— С Зубом и Блажиевским спешить не будете?
— Мы ждём Задорова, а потом будем решать.
— К какому числу?
— Там с визой небольшая проблема. В течение двух дней.
— С Сергачёвым всё в порядке?
— Да.
«У Овечкина мало большинства? Кто ж виноват?»
— У финнов два гола канадцам забил 18-летний Какко. Почему у нас такое невозможно?
— И у нас возможно. Вопрос в уровне игрока. Если игрок готов, какая разница сколько ему лет – 15, 16 или 18?
— Тренерское доверие?
— Это не вопрос тренерского доверия. Что в лиге, что в сборной – если игрок готов к этому уровню, почему нет?
— Овечкин очень мало играл в большинстве…
— Кто ж виноват, если выходили другие и забивали за 15 секунд?
— Поменять порядок выхода спецбригад.
— Поменяли в третьем периоде, они выходили.
— Василевский спасал в нужный момент?
— Про вратарей лучше не говорить.
— Впереди матч с Австрией. Дадите поиграть другим вратарям?
— Мы будем разводить вратарей, но пока точно вам не скажу.
— Насколько требуются очки от звена, где играют Ковальчук, Андронов и Плотников?
— Нам требуются общие победы.