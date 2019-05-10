У главного тренера сборной России изменилось гражданство в заявке ИИХФ на ЧМ

Сегодня, 10 мая, матчем с командой Норвегии сборная России стартует на чемпионате мира 2019 года. В официальной заявке национальной команды на сайте Международной федерации хоккея у главного тренера сборной Ильи Воробьёва указано российское гражданство.

Примечательно, что на прошлом чемпионате мира в аналогичном разделе у Воробьёва было гражданство Германии.

Илья Воробьев родился 16 марта 1975 года в Риге. В 18 лет вместе с отцом оказался в Германии, где начал выступать за «Франкфурт Лайонс» и провёл за клуб пять сезонов. В 1999 году перешёл в «Крефельд Пингвин», а в 2001 году пополнил состав действующих чемпионов Германии «Адлер Маннгейм». Дважды участвовал в Матче всех звёзд Немецкой хоккейной лиги в 1999 и 2001 годах. В 2003 году вернулся в Россию. 12 апреля 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России. 1 июня 2018 года был утверждён в должности на постоянной основе.