В сборной России осталось одно место в заявке. Как наши готовятся к Австрии

Телегин в заявке, Георгиев и Задоров сыграют с Австрией

Сборная России провела плановую тренировку накануне матча с австрийцами. После победы над норвежцами штаб сборной не стал вносить изменения в сочетания звеньев, но некоторые изменения в составе нашей команды всё-таки планируются.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;

«Желтые»: Блажиевский — Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.

В воротах россиян сыграет Александр Георгиев. Второму номеру сборной России тоже нужна игровая практика, к тому же не стоит перегружать Василевского в спаренных матчах. Он должен подойти в идеальном состоянии к матчу с чехами. Команда Милоша Ржиги неожиданно обыграла шведов и теперь обязательно поборется за первое место в группе, ценность которого при новом регламенте заметно возросла.

Полуфинальные пары турнира будут сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом:1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.Таким образом, команда с наиболее высоким рейтингом на основе вышеперечисленных показателей сыграет с худшей командой.

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— Как вы отнеслись к новому правилу с перепосевом в полуфинале? – спросили у Ильи Воробьёва.

— Относиться можно как хочешь. Оно есть, значит, надо вот так работать.

— Первое место теперь будет более ценно?

— Первое место всегда ценно. Тут не угадаешь. Надо показывать от игры к игре свой лучший хоккей.

— Это правило в пользу фаворитов?

— В принципе, да. Но сейчас загадывать нельзя, нужно смотреть, как сложится сетка. Может быть по-разному.

Помимо дебюта Георгиева на ЧМ, в составе планируется ещё два изменения. С австрийцами должен сыграть защитник Никита Задоров, который прилетит в Братиславу в день игры. Попал в заявку команды и форвард Иван Телегин, в матче с австрийцами он может заменить Александра Барабанова в качестве 13-го нападающего. Теперь в сборной России осталось только одно место заявке на турнир, которое должен занять кто-то из пары Блажиевский – Зуб.

«Думаю, что некоторые ребята до сих пор ждут включения в заявку, у нас есть защитники. Считаю, что стоит ждать, потому что здесь собрались лучшие игроки со всего мира, — рассказал журналистам Телегин. — Вчера тяжело было смотреть матч с трибуны. Это каждому тяжело, хочется выйти на лёд, что-то сделать, помочь команде. Нервов тратишь больше, чем на льду.



Игра с Норвегией оставила хорошее впечатление. Самое главное — мы выиграли, но есть над чем работать. Моя личная задача? Ничего не поменялось по сравнению с прошлыми годами. У нас есть хорошие игроки, которые умеют забивать. Они это делают, они это показали вчера. Моя роль будет как всегда — думаю, вы сами её знаете. Как другие сборные играют в большинстве? Мы разбираем видео, смотрим, где у нас слабые места. Главное — показывать свою игру».

Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.

«Победа чехов над шведами? Много провоцировали, у них очень хорошая команда»

После окончания тренировки Илья Воробьёв ответил на вопросы представителей СМИ.

— Осталась одна интрига. Блажиевский или Зуб. Как будете решать?

— Интрига у вас, а мы будем решать в ближайшие дни. Это правда.

— Задоров, как и Телегин, внесён в заявку?

— Ему сделали визу, завтра приедет.

— С Бобровским и Панариным вы общались?

— С Артемием общались. Он отличный хоккеист, многое сделал для сборной. Он без контракта. На данный момент у нас заявка по нападающим закрыта, но двери в сборную для него открыты.

— Телегин будет завтра играть?

— Мы думаем, завтра станет известно.

— Кто завтра играет из вратарей?

— Георгиев. Второй Сорокин.

— Как самочувствие Алексея Жамнова? Его давно не видно.

— Он лежит в номере. Голос у него не самый бодрый. Врачи работают, через пару дней, надеюсь, начнёт выходить с нами на лёд.

— Чувствуете привыкание к новым условиям, к новым правилам?

— Да. Ребята чувствуют, что играть приходится немного по-другому. Площадка намного больше, для многих непривычно.

— Смотрели уже матчи чехов, шведов?

— Как вы думаете, что я вчера смотрел? Кино в трёх частях: Чехия – Швеция.

— Как можно объяснить победу чехов над шведами?

— Таков хоккей. Много провоцировали, голы забили. У чехов очень хорошая команда.

— Резко повышена ценность овертайма «три на три». Уже сейчас надо моделировать тройки?

— Да, сейчас. Шведы два последних чемпионата мира выиграли по буллитам. Надеемся, что козырь у них убрали.

— Задорова с кем видите в паре?

— Сейчас он приедет, рассчитываем, что он завтра сыграет. С корабля на бал, как Гавриков, чтобы войти.

— Вы его рассматриваете как игрока меньшинства?

— Не большинства точно.