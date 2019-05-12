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ЧМ по хоккею 2019. Результаты, группы, где смотреть матч Россия — Австрия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ по хоккею 2019. Результаты
«Чемпионат»
Фото: iihf.com
Чехи совсем потеряли страх. Хотят забрать у России первое место в группе
Всё самое главное о втором игровом дне чемпионата мира по хоккею.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Видеообзоры матчей первого игрового дня

Швейцария – Италия – 9:0

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
9 : 0
4:0, 2:0, 3:0
Италия
1:0 – Фиала (Йози) – 01:17 (5x5), 2:0 – Хофман (Дженацци, Курашев) – 07:24 (5x5), 3:0 – Марчини (Фрик) – 10:06 (5x5), 4:0 – Праплан (Фиала, Амбюль) – 19:54 (5x4), 5:0 – Мозер (Амбюль, Мозер) – 21:36 (5x5), 6:0 – Фиала (Хишир) – 23:32 (5x5), 7:0 – Фиала (Хишир, Праплан) – 41:14 (5x4), 8:0 – Лёффель (Род) – 46:55 (5x5), 9:0 – Хишир (Праплан) – 49:43 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Дания – Франция – 5:4 Б (3:2)

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
5 : 4
2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0
Франция
0:1 – Бертран (Клеро, Экефей) – 08:55 (5x4), 1:1 – Сторм – 19:06 (5x4), 2:1 – Лауридсен (Сторм, Йенсен) – 19:56 (5x5), 2:2 – Дам-Малька – 24:08 (5x5), 2:3 – Флёри (Бозон, Экефей) – 32:21 (5x5), 2:4 – Клеро (Реш, Бозон) – 33:55 (5x4), 3:4 – Эллер (Бёдкер) – 35:29 (5x5), 4:4 – Йенсен (Йенсен, Майер) – 46:34 (5x5), 5:4 – Сторм – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Латвия – Австрия – 5:2

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Латвия
5 : 2
1:1, 0:0, 4:1
Австрия
0:1 – Раффль (Паллестранг, Хербургер) – 14:39 (4x5), 1:1 – Балцерс (Дарзиньш, Фрейбергс) – 15:21 (5x4), 2:1 – Дарзиньш (Балцерс, Блюгерс) – 40:23 (5x4), 3:1 – Аболс (Балцерс, Кениньш) – 44:20 (5x5), 4:1 – Мейя (Цибульскис, Блюгерс) – 47:16 (5x5), 4:2 – Хербургер (Хофер, Цвергер) – 55:44 (5x4), 5:2 – Кениньш (Балцерс) – 56:00 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Германия – Великобритания – 3:1

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Германия
3 : 1
0:0, 1:0, 2:1
Великобритания
1:0 – Зайдер (Зайденберг) – 39:21 (5x5), 1:1 – Хэммонд – 43:36 (5x5), 2:1 – Эхлиз (Плахта) – 50:39 (5x5), 3:1 – Драйзайтль (Плахта, Айзеншмид) – 52:03 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Словакия – Финляндия – 2:4

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Словакия
2 : 4
1:2, 1:0, 0:2
Финляндия
1:0 – Чернак (Секера, Паник) – 10:52 (5x5), 1:1 – Линдбом (Савинайнен, Раяла) – 14:21 (5x4), 1:2 – Какко (Миккола, Маннинен) – 16:11 (5x5), 2:2 – Маринчин (Студенич, Ярош) – 39:20 (5x5), 2:3 – Какко (Миккола) – 49:52 (5x5), 2:4 – Какко (Маннинен) – 59:45 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Норвегия – Чехия – 2:7

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Норвегия
2 : 7
1:3, 0:2, 1:2
Чехия
0:1 – Гронек (Ворачек, Фролик) – 02:33 (5x5), 0:2 – Гронек (Кубалик, Ржепик) – 06:34 (5x5), 1:2 – Линдстрём (Мартинсен, Холёс) – 10:14 (5x4), 1:3 – Фролик – 15:32 (4x5), 1:4 – Фролик (Ворачек) – 23:17 (5x4), 1:5 – Ржепик (Кубалик, Гронек) – 33:36 (5x5), 2:5 – Ольден (Олимб) – 40:52 (5x5), 2:6 – Хитил (Врана, Рутта) – 41:30 (5x5), 2:7 – Кубалик (Коварж) – 44:52 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

По итогам двух дней сборная Чехии вышла на первое место в группе В. Победы над Швецией и Норвегией позволяют команде Милоша Ржиги всерьёз рассчитывать на первое место в группе. Сегодня россияне должны вернуть лидерство, но многое решится 13 мая, когда сборные России и Чехии встретятся друг с другом. Пока же чехи при поддержке своих трибун показывают зрелищный и бесстрашный хоккей.

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 12 мая

Онлайн-трансляция матча сборных России и Австрии пройдёт на «Чемпионате»

Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

13:15 (мск). Группа А. США – Франция

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
США
Франция

13:15. Группа B. Россия – Австрия

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
Россия
Австрия

17:15. Группа A. Дания – Германия

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Дания
Германия

17:15. Группа B. Италия – Швеция

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Италия
Швеция

21:15. Группа A. Великобритания – Канада

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Великобритания
Канада

21:15. Группа B. Латвия – Швейцария

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Латвия
Швейцария

Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019

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