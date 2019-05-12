Чехи совсем потеряли страх. Хотят забрать у России первое место в группе
Всё самое главное о втором игровом дне чемпионата мира по хоккею.
Видеообзоры матчей первого игрового дня
Швейцария – Италия – 9:0
ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
, 1:0 – Фиала (Йози) – 01:17 (5x5) , 2:0 – Хофман (Дженацци, Курашев) – 07:24 (5x5) , 3:0 – Марчини (Фрик) – 10:06 (5x5) , 4:0 – Праплан (Фиала, Амбюль) – 19:54 (5x4) , 5:0 – Мозер (Амбюль, Мозер) – 21:36 (5x5) , 6:0 – Фиала (Хишир) – 23:32 (5x5) , 7:0 – Фиала (Хишир, Праплан) – 41:14 (5x4) , 8:0 – Лёффель (Род) – 46:55 (5x5) 9:0 – Хишир (Праплан) – 49:43 (5x5)
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Видео можно посмотреть на официальном канале
IIHF в YouTube. Дания – Франция – 5:4 Б (3:2)
ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
5 : 4
2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0
, 0:1 – Бертран (Клеро, Экефей) – 08:55 (5x4) , 1:1 – Сторм – 19:06 (5x4) , 2:1 – Лауридсен (Сторм, Йенсен) – 19:56 (5x5) , 2:2 – Дам-Малька – 24:08 (5x5) , 2:3 – Флёри (Бозон, Экефей) – 32:21 (5x5) , 2:4 – Клеро (Реш, Бозон) – 33:55 (5x4) , 3:4 – Эллер (Бёдкер) – 35:29 (5x5) , 4:4 – Йенсен (Йенсен, Майер) – 46:34 (5x5) 5:4 – Сторм – 65:00 ( ПБ)
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Видео можно посмотреть на официальном канале
IIHF в YouTube.
Латвия – Австрия – 5:2
ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
, 0:1 – Раффль (Паллестранг, Хербургер) – 14:39 (4x5) , 1:1 – Балцерс (Дарзиньш, Фрейбергс) – 15:21 (5x4) , 2:1 – Дарзиньш (Балцерс, Блюгерс) – 40:23 (5x4) , 3:1 – Аболс (Балцерс, Кениньш) – 44:20 (5x5) , 4:1 – Мейя (Цибульскис, Блюгерс) – 47:16 (5x5) , 4:2 – Хербургер (Хофер, Цвергер) – 55:44 (5x4) 5:2 – Кениньш (Балцерс) – 56:00 (5x5)
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Видео можно посмотреть на официальном канале
IIHF в YouTube.
Раффль: если бы за Австрию играли Овечкин или Малкин, было бы куда проще
Германия – Великобритания – 3:1
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Видео можно посмотреть на официальном канале
IIHF в YouTube.
Британцы играют в хоккей на ЧМ! И чуть не обыграли финалистов Олимпиады
Первый матч сборной Великобритании в высшем элитном дивизионе за 25 лет.
Словакия – Финляндия – 2:4
ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
, 1:0 – Чернак (Секера, Паник) – 10:52 (5x5) , 1:1 – Линдбом (Савинайнен, Раяла) – 14:21 (5x4) , 1:2 – Какко (Миккола, Маннинен) – 16:11 (5x5) , 2:2 – Маринчин (Студенич, Ярош) – 39:20 (5x5) , 2:3 – Какко (Миккола) – 49:52 (5x5) 2:4 – Какко (Маннинен) – 59:45 (en)
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Видео можно посмотреть на официальном канале
IIHF в YouTube.
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Норвегия – Чехия – 2:7
ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
, 0:1 – Гронек (Ворачек, Фролик) – 02:33 (5x5) , 0:2 – Гронек (Кубалик, Ржепик) – 06:34 (5x5) , 1:2 – Линдстрём (Мартинсен, Холёс) – 10:14 (5x4) , 1:3 – Фролик – 15:32 (4x5) , 1:4 – Фролик (Ворачек) – 23:17 (5x4) , 1:5 – Ржепик (Кубалик, Гронек) – 33:36 (5x5) , 2:5 – Ольден (Олимб) – 40:52 (5x5) , 2:6 – Хитил (Врана, Рутта) – 41:30 (5x5) 2:7 – Кубалик (Коварж) – 44:52 (5x5)
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Видео можно посмотреть на официальном канале
IIHF в YouTube. Турнирное положение
По итогам двух дней сборная Чехии вышла на первое место в группе В. Победы над Швецией и Норвегией позволяют команде Милоша Ржиги всерьёз рассчитывать на первое место в группе. Сегодня россияне должны вернуть лидерство, но многое решится 13 мая, когда сборные России и Чехии встретятся друг с другом. Пока же чехи при поддержке своих трибун показывают зрелищный и бесстрашный хоккей.
Группа А
Группа В
Расписание матчей на 12 мая
Онлайн-трансляция матча сборных России и Австрии пройдёт на «Чемпионате»
Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.
13:15 (мск). Группа А. США – Франция
13:15. Группа B. Россия – Австрия
17:15. Группа A. Дания – Германия
17:15. Группа B. Италия – Швеция
21:15. Группа A. Великобритания – Канада
21:15. Группа B. Латвия – Швейцария
Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019