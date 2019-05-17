Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в отличном настроении. Впрочем, как и всегда.

«Два выходных после 10:0 с Италией? Если ты дебил, то расслабишься»

В субботу, 18 мая, сборная России сыграет с Латвией в рамках группового этапа чемпионата мира. Накануне противостояния на вопросы журналистов ответил форвард российский команды Евгений Кузнецов, в привычном стиле выступив ярко и небанально.

Последний шанс Латвии – матч с Россией. Не надо было отдавать игру чехам На чемпионате мира в Словакии постепенно вырисовывается картина на плей-офф.

«Давно хотел побриться. Просто времени не было»

— Как сборная провела свободный день?

— Положительно. Побольше бы выходных хотелось, конечно. Но чемпионат сложный, много игр. Поэтому такие дни очень нужны.

— Вы побрились, потом сразу забили две шайбы. Примета?

— Я давно хотел побриться. Просто времени не было.

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— Впереди матчи с более сильными соперниками.

— Посмотрим, как будет. Игра с чехами показала, что хоккей совсем другой, темп другой. Цена ошибки сразу возрастает. Наверное, хочется побольше таких игр.

— Смотрели матчи Латвии?

— Я свой хоккей-то не смотрю, а вы хотите, чтобы я ещё чужой хоккей смотрел? (Cмеётся.) Нет, спасибо. Хоккея достаточно в моей жизни.

— С Италией вас пробовали с другими партнёрами…

— Приятно было, но тренеры, как я понял, пробовали разные сочетания. Мало ли, что бывает. Травма или ещё что-то. Меня любые партнёры устраивают. Конечно, хочется играть больше, но нужно понимать, что в сборной такого не бывает, чтобы нападающие больше 20 минут играли.

— 10:0, потом два дня выходных. Это вас не расслабит?

— Если ты дебил, то расслабит, а если ты умный человек, то ничего не расслабит. Просто мне посерьёзнее сказали относиться к интервью (смеётся).

«Овечкин и Свечников пожали друг другу руку»

— Если говорить про НХЛ, то «Каролина» была крепким орешком, но проиграла серию «Бостону» 0-4. Вас это удивило?

— В любой серии, когда счёт 4-0, это удивляет. Слабых команд нет. Тем более там, у «Каролины», тяжело играть. Когда мы играли с «Каролиной», Мразек на ушах стоял. Очень здорово тащил. Когда у тебя вратарь так тащит в плей-офф, это придаёт дополнительную энергию.

— Шутят, что можно позвать в сборную Свечникова и поселить в номер с Овечкиным. Если так совпадёт, в сборной таких конфликтов не может быть?

— Это хоккей. На льду не смотришь на паспорт, кто и откуда. Игровой момент, они потом пожали друг другу руку. Наоборот, может, посмеются или улыбнутся друг другу. Мы не дети же, чтобы обижаться.

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— Вы вчера гуляли с Кучеровым и Капризовым. Когда общаешься в жизни, на лёд эта «химия» переносится?

— У нас дружный коллектив. Ходим либо на обед, либо на ужин. Минимум по 15 человек ходит. Редко встретишь, чтобы команда так вместе была. Нет такого, чтобы кто-то дружил с одним и не дружил с другим. Такого в этом году нет. Это удивительно.

— Григоренко с днём рождения поздравили?

— Да, торт ему поставили.

«У Кравцова не было четырёх операций в этом году, как у меня перед отъездом»

— Почему вчера только Василевский пошёл на экскурсию?

— У Васи был выходной до этого, когда он не играл, а мы работали. Редкость, когда выходной бывает. Вчера просто до обеда в номере лежали, особо даже двигаться не хотелось.

— Кстати, в Братиславе аномальная погода. Холодно, дожди. Это тоже не побуждает к прогулкам?

— Да, холодно, неприятно. Но сегодня вот солнышко вроде, можно даже что-то от загара достать.

— Довольны игрой связок, опробованных в матче с Италией?

— Это лучше у тренеров спросить. Самое главное, что мы стараемся играть друг на друга, и, наверное, по последней игре нельзя судить, хорошо или плохо играли. Подождём будущих матчей.

— В последний раз вы на чемпионате мира играли с Панариным, какие у вас воспоминания?

— Каждый раз, когда в сборную приезжаю, положительные впечатления и воспоминания. Проигрываешь или выигрываешь, всё равно как-то стараешься позитивом пропитаться, потому что негатива и без того в нашей жизни много. Хоккей только радость приносит.

— Каждый день появляется всё больше новостей, что российские ребята уезжают в НХЛ — Телегин, Андронов. Это на пользу сборной или нет?

— Я не знаю, на пользу или нет. Каждый своей головой думает. Наверное, ребята видят, что есть шанс попробовать себя в НХЛ, почему бы и нет? Когда я в своё время уезжал, тоже много было за и против, но сейчас я ни о чём не жалею, спокойно наслаждаюсь жизнью, получаю удовольствие от того, что я сделал. Дай бог, и у ребят всё получится.

— Сейчас у Кравцова ситуация, похожая на вашу. Чувствуете, что то же самое было с вами несколько лет назад?

— У Кравцова не было четырёх операций в этом году, как у меня перед отъездом. Девять игр сыграл там всего, тяжёлый был год. А он здоровый парень, у него даже больше шансов есть. Он может спокойно пройти всю подготовку летом, побороться за место в основе наравне с местными ребятами.

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«Для нас всё было сделано, седьмая игра в первом раунде, выходи и забивай»

— Вы говорили, что у вас ещё акклиматизация не прошла.

— Так и продолжается. Говорю, вот вчера хоть выходной был, удовольствие получили, просто сидели и ничего не делали, иногда полезно.

— Сказалась ли на неудаче «Вашингтона» в плей-офф смена тренера перед сезоном?

— Нет, на тренеров пенять вообще нежелательно в нашей ситуации. Для нас всё было сделано, седьмая игра в первом раунде, выходи и забивай. Нужно в себе искать причину. В первую очередь это и делает коллектив сильнее, когда мы понимаем, что мы сами виноваты, а не какие-то мелочи. В нашей организации не бывает такого.

— Многие говорили, что не хватало «Вашингтону» в плей-офф прошлогоднего Кузнецова. Вы собой были довольны?

— Да, надо было вместо 6 очков в семи играх 16 набрать. Тогда бы всё нормально было.