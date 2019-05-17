На чемпионате мира в Словакии постепенно вырисовывается картина на плей-офф.

Последний шанс Латвии – матч с Россией. Не надо было отдавать игру чехам

Видеообзоры матчей седьмого игрового дня

Главный матч дня состоялся в группе В, где сборные Латвии и Чехии, по сути, боролись за выход в четвертьфинал. Латвийцы повели 2:0, но после удаления «5+20» позволили сопернику переломить ход игры. Чехи набрали три очка и практически гарантировали себе выход из группы. Латвии теперь могут помочь только победы над Россией и Швецией. И можно не сомневаться, что просто так они эти игры не отдадут.

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Канада – Франция – 5:2

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Швеция – Австрия – 9:1

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Финляндия – Дания – 3:1

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Чехия – Латвия – 6:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.

Лучшие голы игрового дня

Рейтинг лучших голов дня открыл капитан сборной Франции Дамьен Флёри, а затем были красивые шайбы в исполнении Андриана Кемпе из сборной Швеции и финского вундеркинда Каппо Какко.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

Эффектный сейв Элвиса Мерзликина не помог сборной Латвии удержать преимущество в матче с чехами. У Картена Харта из сборной Канады не было поводов для радости в этот день, а хороший сейв Бернхарда Штаркбаума немного скрасил сокрушительное поражение австрийцев от шведов.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 17 мая

Франция – Словакия

Австрия – Норвегия

Финляндия – Великобритания

Чехия – Италия