Последний шанс Латвии – матч с Россией. Не надо было отдавать игру чехам

Видеообзоры матчей седьмого игрового дня
Главный матч дня состоялся в группе В, где сборные Латвии и Чехии, по сути, боролись за выход в четвертьфинал. Латвийцы повели 2:0, но после удаления «5+20» позволили сопернику переломить ход игры. Чехи набрали три очка и практически гарантировали себе выход из группы. Латвии теперь могут помочь только победы над Россией и Швецией. И можно не сомневаться, что просто так они эти игры не отдадут.
Канада – Франция – 5:2
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Швеция – Австрия – 9:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Финляндия – Дания – 3:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Чехия – Латвия – 6:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
Рейтинг лучших голов дня открыл капитан сборной Франции Дамьен Флёри, а затем были красивые шайбы в исполнении Андриана Кемпе из сборной Швеции и финского вундеркинда Каппо Какко.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие сейвы игрового дня
Эффектный сейв Элвиса Мерзликина не помог сборной Латвии удержать преимущество в матче с чехами. У Картена Харта из сборной Канады не было поводов для радости в этот день, а хороший сейв Бернхарда Штаркбаума немного скрасил сокрушительное поражение австрийцев от шведов.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Расписание матчей на 17 мая
Франция – Словакия
Австрия – Норвегия
Финляндия – Великобритания
Чехия – Италия
- 17 мая 2019
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10:42
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07:00
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02:08
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00:56
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00:29
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00:22
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00:07
- 16 мая 2019
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23:48
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23:42
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23:29
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22:20
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21:53
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21:11
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20:45
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20:36
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20:16
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19:57
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19:53
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19:33
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19:29
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19:00
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18:00
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17:58
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17:43
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16:38
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16:26
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15:00
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14:40
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14:20
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12:11
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11:00
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09:46
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09:30