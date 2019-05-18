Илья Воробьёв прокомментировал силовые приёма Орлова и Задорова, и намекнул на возможные изменения в нападении.

«Удар Орлова? Игрок почти полз. По моим понятиям – это не дисквалификация»

Сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира – 2019. На этот раз российская команда переиграла сборную Латвии со счётом – 3:1. Итоги матча подвёл главный тренер российской команды Илья Воробьёв.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели? Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.

«Пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли?»

— Команда одержала победу, но матч в целом получился неоднозначным.

— Неоднозначным? Как мы и думали, была жесткая игра. Соперник боролся за жизнь, за продолжение турнира. В первом периоде много штанг обстучали, но хорошо, что забили три гола во втором.

— Почему команда играла только один период?

— Какой?

— Второй.

— Сколько там по броскам было в первом – 15-5? Штук пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли.

— Согласны с тем, что в случае с силовыми приёмами Задорова и Орлова наши защитники прошли по краю?

— Мы решили, что вообще не обсуждаем судейство. Жесткая игра была с обеих сторон.

— Продолжите придерживаться этой линии: играть жестко и не бояться больших штрафов?

— Мы на чемпионате мира. В случае с Задоровым так получилось, что игрок сборной Латвии в последний момент развернулся, а Никита, скажем так, оказался чуть-чуть здоровее. Любая команда и любой тренер хочет, чтобы было меньше удалений.

— Первый период был близок к идеалу по игре в обороне?

— Кроме большинства у латвийцев ничего особо не было. Но лучше ответить на этот вопрос 26 мая. Всегда есть над чем работать, есть моменты, которые нужно поправить.

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«Дисквалификация Орлова? Человек почти полз, был очень низко»

— Овечкин не мог подстроиться под бросок в касание при игре в большинстве. В этом есть вина Зайцева или Хафизуллина?

— Что значит вина? Во-первых, у нас одна команда, мы не переходим на личности. Будем работать, завтра поработаем над этим.

— То, что меняли Зайцева и Хафизуллина связано с тем, что шайба не доходила до Овечкина?

— Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать.

— Зайцев подрастерял навык игры в большинстве?

— Человек три года практически не играл в большинстве. Естественно, ему нужно время.

— Как считаете, Орлову могут выписать дисквалификацию?

— Человек почти полз, был очень низко, во-вторых, он шёл за шайбой. Был быстрее и мощнее. Если только за это. По моим понятиям – нет.

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— В следующей игре дадите сыграть Георгиеву?

— Да.

— Планируются ли какие-то изменения в нападении?

— Пока думаем над этим.