Капризова вернули к Овечкину и Кузнецову. Как сборная сыграет со Швейцарией

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019
В воскресенье, 19 мая, сборная России по хоккею провела утреннюю раскатку перед матчем со Швейцарией на чемпионате мира. Напомним, что накануне наша команда выиграла у Латвии (3:1), а швейцарцы уступили шведам (3:4), играв последним вечерним заходом.
На раскатку в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вышел форвард Кирилл Капризов, которого тренерский штаб снова хочет попробовать с двумя звёздами «Вашингтона». Кроме того, Капризов будет выходить и в спецбригаде большинства.
Сыграет в большинстве и защитник Динар Хафизуллин – ему решили дать больше игрового времени. Не оказалось на льду нападающего Сергея Плотникова, а 13-м нападающим на грядущую встречу будет заявлен Александр Барабанов. Именно его и убрали из тройки Овечкина с Кузнецовым.
По-прежнему не заявлен на чемпионат мира защитник Артём Зуб. У России остаётся одно вакантное место для заявки. В целом же команда выглядит бодро и свежо, но в составе россиян все прекрасно понимают, что игра со Швейцарией получится намного сложнее, чем встреча с Латвией. Поэтому нельзя допускать даже секундной расслабленности. Тем более что ситуация в группе B запутывается. У России 15 очков, а затем сразу у трёх сборных – Швеции, Швейцарии и Чехии – по 12. Ехать на четвертьфинал в Кошице или сходу играть с североамериканской сборной в четвертьфинале вряд ли кто-то захочет.
После окончания раскатки на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной России Илья Воробьёв.
«Мы хотим обратно попробовать, чтобы Кирилл сыграл с Овечкиным и Кузнецовым»
— С чем вызваны изменения в составе? Капризова перевели к Кузнецову и Овечкину.
— Соображения такие, что мы хотим обратно попробовать, чтобы Кирилл сыграл с Овечкиным и Кузнецовым. Будем смотреть. И Телегин у нас играет в звене с Ковальчуком и с Андроновым. Барабанов – 13-й нападающий.
— Для Капризова это шанс вернуть уверенность или меняете сочетания под разных соперников?
— И то, и другое.
— Что с последним заявочным местом, почему так долго держите?
— Нет необходимости пока заявлять. У нас все здоровы, поэтому держим.
— Как вам Швейцария в матче со шведами?
— Бодрый и хороший матч. Хорошая команда, они были финалистами в прошлом году.
— Не удивились, что первая тройка швейцарцев вчера не набрала ни одного очка?
— Пусть они сами разбираются.
— Что нужно исправлять после матча с Латвией?
— Понятно, что сегодня надо будет добавлять в некоторых компонентах. Работаем над этим.
«Планируем попробовать Хафизуллина в бригаде большинства»
— Наверняка не хочется ехать в Кошице на четвертьфинал. Нужно занимать первое и второе место?
— Наверняка никому не хочется. У нас здесь прекрасные условия. Вам, наверное, тоже не хочется?
— Нет. Игорь Никитин был на матче с Латвией. Вы с ним как-то пообщались?
— Нет, мы пока не виделись.
— Какое впечатление оставляют шведы?
— Давайте идти день за днём. У шведов тоже хорошая команда. Она составлена из игроков высокого класса. Тут всё понятно, они каждый год перед началом турнира распускают и собирают состав из НХЛ. Одна и та же схема каждый год.
— Общались с Задоровым и Орловым, чтобы играли аккуратнее?
— Конечно.
— У нас, кстати, такая же схема получается. На чемпионат мира не едут звёзды КХЛ. Это связано с высокой конкуренцией?
— Что значит звёзд КХЛ?
— К примеру, Сорокин MVP плей-офф. Он здесь третий вратарь.
— Мы сделали ставку на Василевского. У нас начинает что-то склеиваться, а мы пытаемся это разорвать. Говорить о вратарях, лигах. У нас одна команда.
— Василевский рвался играть со Швейцарией.
— Мы очень рады за него. У него правильный и позитивный настрой.
— Какие изменения в спецбригадах большинства?
— Хафизуллина хотим попробовать и дать ему больше времени. Капризов тоже играет.
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