Гусев начертил США дорогу домой! Этот гол будут крутить даже в Америке

Четвертьфинал ЧМ-2019 Россия – США мы ждали со смешанными чувствами. С одной стороны – наши ребята классно провели групповой этап и объективно были фаворитами этой встречи. С другой – в плей-офф всякое может быть, и было непонятно, чего ожидать от американцев. На предварительном этапе они не произвели впечатления, но известно, что североамериканские команды добавляют именно по ходу турнира. Да и звёзд у США предостаточно, это не «зелёные» студенты, которые ездили от Америки на чемпионаты мира несколько лет назад.

У России всё хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед четвертьфиналом От России ждут только победы, а американцы явно прибеднялись на групповом этапе.

Словом, было слегка волнительно, но рецепт для успеха был простой: играть в свой хоккей, который ещё не давал поводов усомниться в своей эффективности. В четвертьфинале российской команде жизненно важно было уверенно начать игру. Сразу показать, кто здесь действительно фаворит, и не дать американцам почувствовать себя в зоне комфорта. По сути, сделать то же самое, что сборная России сотворила со шведами во втором периоде, только с самого начала встречи.

Америка была смята

Отрадно, что у сборной России на чемпионате мира нет никаких проблем с настроем. Тренеры и хоккеисты адекватно подходят к каждому сопернику, а если и дают слабину, то в концовке тех встреч, где уже всё ясно. Вот и на игру с США наши парни выскочили, как те самые «гориллы из клетки», и буквально смяли Кейна и Ко. Первую осмысленную атаку американцы провели только в середине периода, когда маленько повозились с шайбой в зоне Василевского, но до каких-то реальных угроз дело не дошло.



Зато российская команда обрушивала настоящие атакующие волны на владения Кори Шнайдера. Во-первых, быстро забили, сразу сбросив психологический груз ответственности. Никита Гусев подсуетился на пятачке после броска Михаила Сергачёва.

Во-вторых, продолжили давить американцев и не реализовали уйму моментов. В перекладину попадали Дадонов и тот же Гусев, мог забивать Григоренко, Ковальчук рисовал момент для Телегина, выполняя обостряющую передачу на дальнюю штангу. Американцы не знали, что делать с российской атакой, и по степени растерянности находились где-то на уровне шведов в том самом чумовом периоде.

В-третьих, всё-таки не ограничились единственным голом за период при таком подавляющем преимуществе. Первая спецбригада нашего большинства снова замучила соперника своими комбинациями, и в результате вывела на бросок Михаила Сергачёва. Тот отличился с помощью рикошета от Айкела.

Но и на этом наши ребята могли не останавливаться. Сразу же после шайбы Сергачёва сумасшедший момент был у Александра Овечкина, но наш форвард не смог довести его до логического завершения.

Не добили США и получили нервы

Но сборная США, есть сборная США. Это крайне опасный соперник, который не будет терпеть подобного обращения на протяжении всего матча. Чтобы обеспечить себе спокойную жизнь, россиянам нужно было реализовывать все свои моменты. Но «добить» американцев в первом же периоде не получилось, и во втором игровом отрезке ожидаемо пошёл нервный и равный хоккей.

Игроки США успокоились, стали больше контролировать шайбу, из этого и стали вырастать опасные моменты у ворот Василевского. Плюс наши ребята стали чаще уступать в единоборствах, проигрывать нейтральные шайбы. Уверенности американцам добавила и заброшенная шайба Бреди Шея.



После неё пошёл качельный хоккей, в котором преуспеть могли оба соперника. Нельзя сказать, что теперь уже американцы задавили нашу команду, но работы у Андрея Василевского определённо прибавилось. В одном из моментов он совершил просто потрясающий сэйв, не дав США сравнять счёт.

Впрочем, у россиян также были возможности восстановить статус-кво. Одну из самых реальных незадолго до спасения Василевского упустил Овечкин. Эх, уже второй убойный момент Ови не смог конвертировать в гол.

Привет из Пхёнчхана

Но в третьем периоде всё встало на свои места. И снова наша сборная сделала правильные выводы после не слишком удачного отрезка. Вышли из раздевалки предельно собранный и по-спортивному злые, и на второй минуте отрезка забросили важнейший третий гол. Никита Гусев и Кирилл Капризов убежали к воротам Шнайдера и в очередной раз «начертили» изящную комбинацию! Чем-то напомнило победный гол Пхёнчхана-2018, не правда ли?

Этот гол наверняка не обойдут стороной в североамериканской прессе, где любят хоккей и ценят настоящую красоту на льду. И особенно выделят Гусева, который всё сделал для Капризова в этом эпизоде. В следующем сезоне Никита дебютирует в НХЛ, и «Вегас» уже в предвкушении.



Шайба Капризова не стала победной в матче, но она в начале третьего периода наглядно показала американцам, кто сегодня победит. США пытались что-то сделать, но отыграть отставание в две шайбы по такой игре у сборной России было нереально.