Михеев и Елесин – в НХЛ, Уфа выменяла чемпиона мира. Топ-сделки мая в КХЛ

В КХЛ в самом разгаре межсезонье, практически позади остался первый месяц напряжённой работы менеджеров клубов на перспективу. О важнейших первомайских трансферах мы уже рассказывали. Теперь говорим о ключевых сделках, которые были совершены в течение месяца.

Трансферное безумие в КХЛ. Топ переходов в первый заявочный день Больше всех пошумела «Магнитка», а «Ак Барс» и ЦСКА провернули мощный обмен.

Якуб Ержабек («Витязь»)

Чешский защитник возвращается в Подольск после двух лет, проведённых за океаном. Это уже второй случай (первым был Миро Аалтонен), когда легионер из «Витязя» с удовольствием возвращается в Подмосковье после неудачного опыта в НХЛ. За океаном Ержабек сначала попал в систему «Монреаля», затем был обменян в «Вашингтон» и даже провёл за «столичных» две игры в плей-офф, но его имя не появилось на кубке Стэнли. Летом последовал переход в «Сент-Луис», но второй год подряд поиграть в финале плей-офф НХЛ Ержабеку было не суждено. Весь сезон он провёл в «Сан-Антонио» и весной принял предложение «Витязя».



В Подольске Якуб точно получит большое игровое время и возможность вернуться в сборную Чехии.

Алексей Кручинин («Трактор»)

Ещё одно возвращение, но не в «Витязь», а в «Трактор», и не из заокеанской командировки, а из питерской. Алексей Кручинин снова едет в Челябинск, восстанавливать уверенность в своих силах. В Питере Кручинину не слишком доверяли (это было ожидаемо), даже спускали в фарм-клуб и возвращение в «Трактор» — это правильный и разумный ход для Алексея и самого клуба. Кручинин получит возможность вновь стать лидером команды, а челябинцы – мастеровитого и соскучившегося по хоккею игрока.

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Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье («Ак Барс»)

Казанский клуб в межсезонье отпустил Ландера и Секача, а потому остро нуждался в восполнении этих потерь. На роль лидеров, скорее всего, в звено к Джастину Азеведу, были приглашены Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье, отыгравшие сильный сезон в «Барысе».

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Кормье, наверное, можно считать топовым центрфорвардом по меркам КХЛ, а Фрэттин – достаточно сильный снайпер, хотя в «Барысе» его статистика заброшенных шайб не поражала. Но в Нур-Султане в прошлом сезоне было немало сильных легионеров, распределявших между собой снайперские функции, а в Казани Фрэттину наверняка уготована роль первой скрипки.

Ииро Пакаринен, Корбан Найт («Барыс»)

Заменить Фрэттина и Кормье в «Барысе» попытаются силами форвардов Ииро Пакаринена и Корбана Найта. Первый не сумел убедить Геннадия Величкина оставить его в составе «Металлурга», но в целом Пакаринен провёл неплохой сезон. В регулярке забросил 19 шайб, став третьим снайпером команды, правда, в плей-офф совершенно растворился. Что ж, в «Барысе» у Ииро будет второй шанс громко заявить о себе в КХЛ.



Что касается Найта, то это форвард из низших звеньев клубов НХЛ, которому больше удавались матчи в АХЛ. Брать никому неизвестных игроков из этой лиги и делать их звёздами КХЛ – призвание «Барыса», так что от Найта стоит ждать многого.

Фото: Дмитрий Кулинчич, photo.khl.ru

«Витязь» в первый месяц трансферной работы громыхнул не только возвращением Ержабека и продлением Сёмина, но и подписанием контракта с Евгением Артюхиным. Силовой форвард, один из лучших бойцов в истории КХЛ возвращается в большой хоккей после года простоя. До паузы в карьере Артюхин менял команды, как перчатки, но уже давно утратил статус нападающего довольно высокого уровня, который был у Евгения после возвращения из-за океана в 2010 году.



Сейчас Артюхин вернулся в клуб, где он играл ещё в конце прошлого века, в первые годы существования ХК «Витязь». Сам Евгений воодушевлён своим старым новым местом работы и рвётся в бой.

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Андерс Линдбек («Торпедо»)

«Торпедо» после прошлого сезона нуждалось в укреплении вратарской линии, и на роль первого номера нижегородцы пригласили шведского голкипера Андерса Линдбека. Он провёл в Северной Америке семь сезонов, до роли первого номера не добрался ни в «Нэшвилле», ни в «Тампе», ни в «Далласе», ни в «Аризоне», но всегда исправно выполнял обязанности бэкапа. Опыта и мастерства у Линдбека достаточно, это хорошо обученный голкипер, находящийся в самом расцвете сил (Андерсу 31 год), и в КХЛ у него должно всё получиться.

Харри Сятери («Сибирь»)

Отличное усиление вратарской линии произошло в «Сибири», где Кирилл Фастовский убедил вернуться в КХЛ Харри Сятери. Финн провёл три замечательных сезона в «Витязе», став настоящей опорой подольского клуба, а затем отправился за океан. И теперь Сятери, по примеру экс-одноклубников Аалтонена и Ержабека, возвращается из НХЛ несолоно хлебавши, но уже в состав «сибиряков».



Для «Сибири» вратарский вопрос после ухода Александра Салака – больная тема. Дэнни Тейлор и Алексей Красиков на пару провалили прошлый сезон, а без сильного голкипера новосибирскому клубу невозможно бороться за плей-офф. Четвёртого подряд непопадания в кубковую восьмёрку в «Сибири» могут не пережить, так что в этот раз Фастовский подходит к усилениям основательно.

Трансфер, от которого долго отнекивались с сочинской стороны, всё-таки состоялся – голкипер Пётр Кочетков перешёл в систему СКА. Лучший вратарь МЧМ-2019 уже успел дебютировать в КХЛ за ХК «Сочи», но большую часть прошлого сезона провёл в «Рязани». Теперь интересно, как будут использовать Кочеткова в Санкт-Петербурге. Основным голкипером СКА, конечно, будет Магнус Хелльберг, а за роль ведущего бэкапа Кочеткову придётся спорить с Алексеем Мельничуком и ещё одним питерским воспитанником Павлом Давыдюком.

«Металлург», знатно пошумевший в первый день открытия трансферного окна, в течение месяца официально оформил ещё один громкий переход. Егор Яковлев возвращается в КХЛ после года в «Нью-Джерси». Закрепиться в составе «дьяволов» у олимпийского чемпиона Пхёнчхана не удалось, и Яковлев решил больше не испытывать судьбу. В родном городе хоккеисту наверняка предложили отличные финансовые условия, железное место в топ-4 обороны и возможность бороться за Кубок Гагарина.

Фото: photo.khl.ru

Вместе с Яковлевым из-за океана после одного сезона возвращается и Игорь Ожиганов. История похожа: попробовал свои силы в НХЛ, но не закрепился в основе «Торонто», получил выгодное предложение в КХЛ и принял его. Большую роль сыграл и обмен прав на Ожиганова из ЦСКА в «Ак Барс». В московском клубе при Игоре Никитине у защитника было мало шансов на хорошее игровое время, а вот в «Ак Барсе» он вмиг станет ведущим игроком обороны. К тому же в Казани сейчас работает Дмитрий Квартальнов, под руководством которого Ожиганов в ЦСКА не уходил со льда во всех важных игровых ситуациях.

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Лукас Бенгтссон (СКА)

В Санкт-Петербурге продолжается курс на шведских защитников, очередным скандинавским игроком обороны СКА стал Лукас Бенгтссон, призванный заменить Патрика Херсли. Пока трудно сказать, сможет ли Бенгтссон выступать также результативно, но в «Линчёпинге» в минувшем сезоне Лукас был главным защитником-бомбардиром. Этому хоккеисту всего 25 лет, наверняка в его долгосрочные цели входит дебют в НХЛ, поэтому в СКА от него стоит ждать максимальной отдачи.

Питер Холланд, Джефф Плэтт («Автомобилист»)

Весьма перспективным обещает стать пополнение «Автомобилиста» в атаке. На замену Стефану Да Косте и Франсису Паре в Екатеринбург едут Джефф Плэтт и Питер Холланд. Первый – просто находка для любого российского клуба. Давно адаптированный к КХЛ, мастеровитый и забивной форвард, который к тому же не считается легионером из-за своего белорусского гражданства. Правда, Джеффу уже 33 года и последние несколько сезонов в ЦСКА и «Йокерите» нельзя назвать для него успешными. Но почему-то кажется, что в «Автомобилисте», команде, заточенной на атаку, у Плэтта получится вернуться на свой прошлый уровень.



Холланд – это кот в мешке, но вообще у Петера нормальный послужной список. В своё время он провёл два сезона в основе «Торонто», а в АХЛ его статистика в полном порядке. Если у Петера не возникнет каких-то бытовых или ментальных проблем, то в «Автомобилисте» он должен заиграть.

Сакари Маннинен («Салават Юлаев»)

Прямо по ходу чемпионата мира уфимцы провернули важную сделку – обменяли права на Миро Хейсканена и Хенрика Боргстрёма (игроков «Далласа» и «Флориды», соответственно) в «Йокерит» на Сакари Маннинена. Отличный ход руководства «Салавата»: получили в своё распоряжение второго бомбардира и снайпера «Йокерита» в прошлом сезоне в обмен на воздух. Нет сомнения, что Маннинен заменит Кемппайнена в звене с Линусом Умарком и Теэму Хартикайненом, так что убойная тройка уфимцев, похоже, станет ещё опаснее.

Шикарный гол Сакари Маннинена, отправивший Швецию домой с ЧМ

На ЧМ-2019 Маннинен запомнился тем, что набрал 4 (1+3) очка в четвертьфинале со шведами, а затем выиграл с Финляндией золотые медали турнира.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ещё 1 мая стало известно, что контракт с «Торонто» подписал Егор Коршков, а затем «Кленовые листья» выловили из России рыбку покрупнее. Для поездки за океан созрел один из самых прогрессирующих российских игроков последних сезонов, лидер «Авангарда» на протяжении двух лет Илья Михеев. «Ястребам» было безумно жалко расставаться со своим воспитанником, но нельзя было не дать Илье шанс попробовать реализовать свою мечту.

Сушинский: «Авангард» хотел оставить Михеева, но мы не могли лишить его мечты

Михеев настроен на тяжёлую борьбу за место в основе «Торонто», но на всякий случай в его контракте есть пункт о досрочном возвращении в КХЛ.

«Для меня шанс попасть в НХЛ – просто вау». Елесин – о переходе в «Калгари» Готов пробиваться в основу через АХЛ, равнялся на Скотта Стивенса и не забыл поблагодарить всех за возможность реализовать мечту.

Едет за мечтой и один из лучших защитников «Локомотива» Александр Елесин, подписавший двухлетний контракт новичка с «Калгари». Елесин провёл отличный сезон в клубе и сборной, а его жёсткая, силовая манера игры наверняка придётся ко двору в НХЛ.



Александра, конечно, в случае чего тоже будут ждать дома, но Елесин намерен пробиваться в основу «огоньков» даже через АХЛ.